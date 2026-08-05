Calciomercato Reggina: in attesa del grande colpo, preso l’ex attaccante del Savoia

Almeno due colpi in attacco, probabilmente tre. In attesa che venga ufficializzato il trasferimento in amaranto di Gianmario Comi, la Reggina ha chiuso l’accordo Matheus Reis, brasiliano classe 2004 che nella scorsa stagione ha vinto il torneo di Serie D con il Savoia (fonte alfredopedulla.com). Il calciatore, secondo quanto raccolto, dovrebbe essere già a Cantalupa e quindi assistere all’allenamento congiunto di questo pomeriggio con la Bruinese.