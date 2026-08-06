Reggio, nominato il nuovo presidente del Consorzio Terre di Reggio Calabria

Importante svolta per la viticoltura del territorio reggino: nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Consorzio di Tutela dei Vini di Reggio Calabria, che hanno portato all’elezione alla presidenza di Alberta Nesci.

Una nomina che segna l’inizio di una nuova fase di progresso improntata a un forte rinnovamento, allo slancio promozionale e alla condivisione di una visione strategica di lungo periodo.

La nuova governance, facendosi promotrice attiva del rilancio dell’intero comparto enologico regionale, nasce con l’intento chiaro di valorizzare l’identità unica delle Terre di Reggio Calabria, fatta di una viticoltura spesso eroica, custode di vitigni autoctoni dal valore inestimabile.

“Accetto questo incarico con grande entusiasmo e con profonda determinazione,” ha dichiarato la neo-eletta Presidente Alberta Nesci. “Le Terre di Reggio Calabria vantano una tradizione vitivinicola straordinaria che merita di emergere a livello nazionale e internazionale. Crediamo fermamente nel futuro di questo settore e siamo pronti a fare la nostra parte: la ‘Calabria Straordinaria’ del vino passa anche dalla forza, dalla qualità e dall’identità delle nostre bottiglie. La forza di questa nuova governance risiede innanzitutto nell’unità d’intenti e nel pieno supporto di tutto il Consiglio di Amministrazione. I nostri consiglieri rappresentano con orgoglio l’intera filiera e la ricchezza di tutti gli areali produttivi della provincia di Reggio Calabria. Le nostre terre vantano una tradizione vitivinicola straordinaria che merita di emergere a livello nazionale e internazionale.”

I Consiglieri eletti del Consorzio sono: Alberta Nesci (Presidente); Giuseppe Fragomeni (Vice Presidente); Marialetizia Longo; Francesco Macrì; Antonino Tramontana; Maria Laura Calarco; Francesco Tramontana.

Un passaggio fondamentale del nuovo corso sarà il lavoro di squadra con le istituzioni locali e regionali: il Consorzio ribadisce infatti la propria totale vicinanza alle politiche di promozione territoriale portate avanti dalla Regione Calabria, ponendosi come interlocutore autorevole e proattivo verso le prossime sfide.

Sui pilastri strategici del nuovo mandato si poggerà una sinergia istituzionale che avrà come obiettivo strategico quello di lavorare a stretto contatto con la Regione Calabria per valorizzare il brand unico del vino calabrese, fatta di presenza ai grandi eventi con una partecipazione coordinata alle principali fiere nazionali e internazionali di settore, ma soprattutto di un percorso di tutela e identità tracciato secondo una visione di promozione dei vitigni autoctoni e di incremento del valore percepito delle denominazioni locali.

Adesso, il primo grande banco di prova per il nuovo corso del Consorzio sarà la vetrina internazionale del “Vinitaly and The City Calabria in Wine”: un appuntamento cruciale in cui i produttori reggini saranno protagonisti per valorizzare la Calabria Straordinaria.

“Invitiamo buyer, giornalisti e appassionati a venirci a trovare a Reggio Calabria durante il Vinitaly and The City Calabria in Wine “ conclude la Presidente Nesci. “Saremo pronti ad accogliervi e raccontare il nostro territorio direttamente dai calici e farvi scoprire il nuovo volto dei vini di Reggio Calabria.”

Con l’elezione della Presidente Alberta Nesci il Consorzio apre una nuova stagione all’insegna dell’unità, della valorizzazione dei vitigni autoctoni, della promozione nazionale e internazionale e della collaborazione con la Regione Calabria.

La neo-eletta Presidente ha ribadito così la forte volontà di costruire un percorso condiviso, capace di fare delle Terre di Reggio Calabria un punto di riferimento dell’enologia mediterranea, valorizzando qualità, identità e tradizione.