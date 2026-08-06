City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Vinitaly, treni straordinari per la tappa a Reggio: collegamenti fino a tarda notte

8 treni straordinari fra il 9 e il 10 agosto per facilitare la mobilità dei partecipanti al Vinitaly and the City

06 Agosto 2026 - 16:52 | Comunicato

Vinitaly, treni straordinari per la tappa a Reggio: collegamenti fino a tarda notte

In occasione della seconda tappa regionale del Vinitaly and the City, prevista a Reggio Calabria l’8 e il 9 agosto, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio, ha attivato 8 treni straordinari sulle relazioni “Reggio Calabria-Lamezia Terme Centrale” e “Reggio Calabria-Roccella Jonica” che circoleranno fra il 9 e il 10 agosto 2026.

Leggi anche

In particolare, sono 4 i treni aggiuntivi fra Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme Centrale: uno con partenza alle 2:25 da Reggio Calabria Centrale e arrivo alle 3:52 a Lamezia Terme Centrale che circolerà sia il 9 che il 10 agosto, mentre da Lamezia Terme Centrale a Reggio Calabria centrale circolerà un nuovo treno il 9 agosto e uno il 10 agosto, con partenza da Lamezia Terme rispettivamente alle 6:10 e alle 7:04.

Ulteriori 4 nuovi treni fra Reggio Calabria Centrale e Roccella Jonica, in particolare previsto un nuovo treno, con partenza alle 2:30 e arrivo alle 4:10 che circolerà il 9 e il 10 agosto, mentre da Roccella a Reggio Calabria Centrale previsto un nuovo treno il 9 agosto e uno il 10 agosto, con partenza rispettivamente alle 4:20 e alle 4:30.

Leggi anche

I treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata e spostamenti più agevoli a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa, partecipando alla due giorni di degustazioni, talk, masterclass e appuntamenti culturali.

I canali di acquisto sono aggiornati. È consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno.

Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

TrenitaliaReggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?