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Ponte sullo Stretto, importante passo avanti: via libera alla progettazione esecutiva

Con voto unanime è arrivato l'ok alla successiva fase della progettazione esecutiva

06 Agosto 2026 - 17:27 | di Redazione

Ponte Sullo Stretto Di Messina (3)

“Si è conclusa l’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che con voto unanime ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva”.

Così una nota del Mit.

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