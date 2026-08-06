Ponte sullo Stretto, importante passo avanti: via libera alla progettazione esecutiva
Con voto unanime è arrivato l'ok alla successiva fase della progettazione esecutiva
06 Agosto 2026 - 17:27 | di Redazione
“Si è conclusa l’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che con voto unanime ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva”.
Così una nota del Mit.
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