Tutto pronto per il Vinitaly and the City 2026 a Reggio: il programma completo

Il programma completo di Vinitaly and the City 2026 a Reggio Calabria. Appuntamento l’8 e 9 agosto sul Lungomare Falcomatà e al Museo Archeologico, tra vini calabresi, degustazioni, masterclass, incontri con i produttori e cooking show

Reggio Calabria si prepara ad accogliere Vinitaly and the City 2026, in programma sabato 8 e domenica 9 agosto. Due serate dedicate al vino calabrese, ai prodotti tipici, alla cucina e alla promozione dei territori.

Il cuore della manifestazione sarà il Lungomare Italo Falcomatà, dove saranno allestite cinque aree dedicate alle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Il Museo Archeologico Nazionale ospiterà invece il taglio del nastro e diverse masterclass.

Il programma comprende incontri con i produttori, degustazioni, wine talk, approfondimenti sulla viticoltura, cooking show e piatti realizzati con le eccellenze agroalimentari calabresi.

Vinitaly a Reggio Calabria, il programma di sabato 8 agosto

L’apertura ufficiale è prevista alle 19:30 al Museo Archeologico Nazionale, con il taglio del nastro.

Alle 20:30, sul palco centrale del Lungomare Falcomatà, si terrà la cerimonia di inaugurazione con il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il direttore generale vicario di Veronafiere Gianni Bruno, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente dell’ICE Matteo Zoppas e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. A condurre sarà lo speaker di Radio2 Nicol Angelozzi.

Museo Archeologico Nazionale

Alle 20:30 è in programma la masterclass “Calabria Vibes: dal Pollino allo Stretto, le bollicine che non temono confronti”, curata da Tommaso Caporale, autore della guida Bollicine.

Alle 21:30 spazio all’incontro “Cacao e vini calabresi”, a cura di Eurochocolate e condotto da Francesca Oliverio.

Isola Cosenza – Area talk

Ore 20:15 – “Coltivare Competenze”, con Felicita Cinnante, presidente della Fondazione ITS Iridea Academy.

– “Coltivare Competenze”, con Felicita Cinnante, presidente della Fondazione ITS Iridea Academy. Ore 21:00 – “Produttore VS Produttore”, con Le Conche e Giraldi&Giraldi. Conduce Rachele Grandinetti.

– “Produttore VS Produttore”, con Le Conche e Giraldi&Giraldi. Conduce Rachele Grandinetti. Ore 21:30 – “Cartoline da Cosenza: sfumature di Magliocco”, con Siciliano Vini, Sposato Vineyard, Serracavallo e Tenuta Contessa.

– “Cartoline da Cosenza: sfumature di Magliocco”, con Siciliano Vini, Sposato Vineyard, Serracavallo e Tenuta Contessa. Ore 22:00 – “Storia, vino e ospitalità nei borghi dell’Alta Calabria”, con La Quercia del Barone, La Matina e Terre di Balbia. Conduce Marco Sciarrini.

Isola Cosenza – Cooking show

Ore 20:00 – Il Gal Pollino presenta “Dromësat: le radici del Pollino”, antica pasta della tradizione arbëreshë con pomodoro, caciocavallo podolico e peperone crusco.

– Il Gal Pollino presenta “Dromësat: le radici del Pollino”, antica pasta della tradizione arbëreshë con pomodoro, caciocavallo podolico e peperone crusco. Ore 20:30 – Sformatino di Patate della Sila Igp con cuore di Caciocavallo Silano Dop e funghi porcini.

– Sformatino di Patate della Sila Igp con cuore di Caciocavallo Silano Dop e funghi porcini. Ore 21:30 – Riso di Sibari Jemma con gamberi rossi dello Jonio e agrumi della Sibaritide.

– Riso di Sibari Jemma con gamberi rossi dello Jonio e agrumi della Sibaritide. Ore 22:00 – Trionfo di patate novelle della Valle del Crati, peperoni roggianesi, Peperoncino di Calabria Igp e olio evo.

– Trionfo di patate novelle della Valle del Crati, peperoni roggianesi, Peperoncino di Calabria Igp e olio evo. Ore 22:30 – “La Riviera nel piatto: Raganella di Alici”, proposta dal Gal Riviera dei Cedri.

– “La Riviera nel piatto: Raganella di Alici”, proposta dal Gal Riviera dei Cedri. Tra le 22:00 e le 22:30 – Gelato allo zabaione al Chiarello di Cirella, massa di cacao e Peperoncino di Calabria Igp.

– Gelato allo zabaione al Chiarello di Cirella, massa di cacao e Peperoncino di Calabria Igp. Ore 22:30 – Tartelletta con limone di Rocca Imperiale Igp e Cedro di Santa Maria del Cedro Dop.

Isola Catanzaro – Area talk

Ore 20:30 – “Viti fra i due mari”, con Cantina Merenda, Statti e Tenuta Macchione.

– “Viti fra i due mari”, con Cantina Merenda, Statti e Tenuta Macchione. Ore 21:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Danila Lento e Claudia Maremonti.

Isola Catanzaro – Cooking show

Ore 20:00 – “Sapori identitari tra la Sila Piccola e il Reventino”, con patate di Decollatura, funghi porcini, lardo di suino nero, caprino e miele di castagno.

– “Sapori identitari tra la Sila Piccola e il Reventino”, con patate di Decollatura, funghi porcini, lardo di suino nero, caprino e miele di castagno. Ore 21:00 – Paris-Brest con nocciola tonda di Calabria biologica.

– Paris-Brest con nocciola tonda di Calabria biologica. Ore 22:00 – Fior di bufala con olio evo da cultivar Carolea, basilico e Peperoncino di Calabria Igp.

Isola Crotone – Area talk

Ore 19:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Patrizia Tronca, Cristina Raffaele e Claudia Maremonti.

– “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Patrizia Tronca, Cristina Raffaele e Claudia Maremonti. Ore 20:45 – “Produttore VS Produttore”, con Vumbaca, Cantina Campana, Brigante Vigneti & Cantina e Tenuta Renda.

– “Produttore VS Produttore”, con Vumbaca, Cantina Campana, Brigante Vigneti & Cantina e Tenuta Renda. Ore 21:30 – “Milone di Crotone e le Olimpiadi”, con Tenuta Iuzzolini, Fattoria San Francesco, Russo & Longo e Senatore Vini.

– “Milone di Crotone e le Olimpiadi”, con Tenuta Iuzzolini, Fattoria San Francesco, Russo & Longo e Senatore Vini. Ore 22:30 – “Il Cirò delle cantine storiche”, con Librandi, Ippolito 1845 ed Enotria.

Isola Crotone – Cooking show

Ore 20:00 – Maccheroncino con salsa di pomodoro seccagno del Marchesato crotonese, olio evo da cultivar Pennulara e ricotta salata stagionata.

– Maccheroncino con salsa di pomodoro seccagno del Marchesato crotonese, olio evo da cultivar Pennulara e ricotta salata stagionata. Ore 21:30 – “Amineo, il vino millenario ritorna in produzione”.

– “Amineo, il vino millenario ritorna in produzione”. Ore 22:00 – Degustazione di olio evo da Pennulara sul pane di San Leonardo di Cutro.

Isola Vibo Valentia – Area talk

Ore 20:30 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Rosa Comerci e Cristina Raffaele.

– “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Rosa Comerci e Cristina Raffaele. Ore 21:00 – “La Calabria del cibo”, con il racconto del progetto Rural Hub da parte dei Gal calabresi.

– “La Calabria del cibo”, con il racconto del progetto Rural Hub da parte dei Gal calabresi. Ore 21:45 – “Dalle bollicine ai grandi rossi, la biodiversità della Costa degli Dei”, con Cantina Masicei, Lacquaniti, Origine & Identità e Cantine Benvenuto.

Isola Vibo Valentia – Cooking show

Ore 20:00 – Fresella casareccia con prodotti tipici delle Terre Vibonesi.

– Fresella casareccia con prodotti tipici delle Terre Vibonesi. Ore 21:30 – Talk dedicato al progetto di cooperazione Rural Hub Calabria.

– Talk dedicato al progetto di cooperazione Rural Hub Calabria. Ore 22:00 – I Mostaccioli di Soriano Calabro e il comparto dolciario delle Terre Vibonesi.

– I Mostaccioli di Soriano Calabro e il comparto dolciario delle Terre Vibonesi. Ore 22:30 – Lo shakerato al tartufo gelato.

Isola Reggio Calabria – Area talk

Ore 21:00 – “Lo Zibibbo eroico della Costa Viola”, con Tenuta Ceramida, Terre della Costa Viola, Criserà e Tenuta Regina di Sant’Angelo.

– “Lo Zibibbo eroico della Costa Viola”, con Tenuta Ceramida, Terre della Costa Viola, Criserà e Tenuta Regina di Sant’Angelo. Ore 21:30 – “Vino, Viti e Visioni 4.0 ed oltre”, a cura dell’Università Mediterranea.

– “Vino, Viti e Visioni 4.0 ed oltre”, a cura dell’Università Mediterranea. Ore 22:00 – “Unconventional Greco di Bianco, oltre il dessert”, con il Consorzio Greco di Bianco.

– “Unconventional Greco di Bianco, oltre il dessert”, con il Consorzio Greco di Bianco. Ore 22:30 – Wine talk dedicato ai Bronzi di Riace, a Scilla e Cariddi e alla viticoltura eroica della Costa Viola.

– Wine talk dedicato ai Bronzi di Riace, a Scilla e Cariddi e alla viticoltura eroica della Costa Viola. Ore 22:45 – “I vini dell’area metropolitana di Reggio Calabria e il suino nero d’Aspromonte”, con Massimo Tigani Sava.

Isola Reggio Calabria – Cooking show

Ore 20:00 – Sorbetto ai fichi bianchi del basso Tirreno reggino.

– Sorbetto ai fichi bianchi del basso Tirreno reggino. Ore 20:30 – Focaccia agli aromi delle Terre Locridee con filetto di Maiale Nero d’Aspromonte e Caciocavallo di Ciminà.

– Focaccia agli aromi delle Terre Locridee con filetto di Maiale Nero d’Aspromonte e Caciocavallo di Ciminà. Ore 21:00 – Brioche all’olio extravergine d’oliva Ottobratico.

– Brioche all’olio extravergine d’oliva Ottobratico. Ore 21:30 – Struncatura con stoccafisso di Cittanova, olive della Piana e olio evo da cultivar Ottobratica.

– Struncatura con stoccafisso di Cittanova, olive della Piana e olio evo da cultivar Ottobratica. Ore 22:00 – “Il Torrone di Bagnara Igp si fa gelato”.

– “Il Torrone di Bagnara Igp si fa gelato”. Ore 22:30 – Sorbetto di mandorla al bergamotto di Reggio Calabria con riduzione di Greco di Bianco Doc.

– Sorbetto di mandorla al bergamotto di Reggio Calabria con riduzione di Greco di Bianco Doc. Ore 23:00 – Sorbetto al mirtillo nero dell’Aspromonte, sambuco spontaneo e limone della costa reggina.

Vinitaly a Reggio Calabria, il programma di domenica 9 agosto

La seconda giornata ripartirà dalle masterclass del Museo Archeologico Nazionale e dagli appuntamenti nelle cinque isole provinciali allestite sul Lungomare Falcomatà.

Museo Archeologico Nazionale

Ore 20:00 – “Il Greco di Bianco DOC, la storia dolce della Calabria”, a cura del Consorzio Vino DOC Greco di Bianco.

– “Il Greco di Bianco DOC, la storia dolce della Calabria”, a cura del Consorzio Vino DOC Greco di Bianco. Ore 21:00 – “Oltre il clima e il suolo: il fattore umano come variabile di terroir”.

– “Oltre il clima e il suolo: il fattore umano come variabile di terroir”. Ore 22:00 – “Basilicata: tra vulcano e Mediterraneo”, a cura della Regione Basilicata.

Isola Cosenza – Area talk

Ore 20:00 – “Produttore VS Produttore”, con Akra Vini, Cantine Iusi e Cantine Leone.

– “Produttore VS Produttore”, con Akra Vini, Cantine Iusi e Cantine Leone. Ore 20:45 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Rita Bilotti di Serragiumenta.

– “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Rita Bilotti di Serragiumenta. Ore 21:15 – “Vigneti ad alta quota”, con Tenuta del Travale, Tenute Paese, Azienda Agricola Granata e Tenute Iannibelli.

– “Vigneti ad alta quota”, con Tenuta del Travale, Tenute Paese, Azienda Agricola Granata e Tenute Iannibelli. Ore 22:30 – Wine talk dedicato alla Sibaritide, con Cervinago, Ferrocinto, Masseria Falvo 1727 e Tenuta Corno Valano.

Isola Cosenza – Cooking show

Ore 20:00 – Craquelin ai fichi dottati di Cosenza Dop e cioccolato mono origine.

– Craquelin ai fichi dottati di Cosenza Dop e cioccolato mono origine. Ore 21:00 – Torta alla Liquirizia di Calabria Dop.

– Torta alla Liquirizia di Calabria Dop. Ore 22:00 – Sorbetto ai frutti rossi della Sila.

– Sorbetto ai frutti rossi della Sila. Ore 22:30 – “Insalata delle Terre Brettie”, con pane raffermo, pomodoro di Belmonte, olive verdi, melanzana violetta di Longobardi, Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, origano e olio evo.

Isola Catanzaro – Area talk

Ore 21:30 – “Agronomo per un giorno: come si salva una vendemmia”, con Alessandro Guagliardi, presidente dell’Ordine degli Agronomi della Calabria.

– “Agronomo per un giorno: come si salva una vendemmia”, con Alessandro Guagliardi, presidente dell’Ordine degli Agronomi della Calabria. Ore 22:30 – “Viti fra i due mari”, con Statti, Tenuta Macchione, Cantina Merende e Cantine Lento.

Isola Catanzaro – Cooking show

Ore 20:00 – Sorbetto ai frutti di bosco e all’Anice Nero del Reventino.

– Sorbetto ai frutti di bosco e all’Anice Nero del Reventino. Ore 21:00 – Strozzapreti con sugo di carne salata di Badolato e presentazione del piatto “No&Mi”.

– Strozzapreti con sugo di carne salata di Badolato e presentazione del piatto “No&Mi”. Ore 22:00 – “Elisir dei Due Mari”, racconto dei liquori tipici.

– “Elisir dei Due Mari”, racconto dei liquori tipici. Ore 22:30 – “Elisir delle Serre Calabresi”.

Isola Crotone – Area talk

Ore 20:00 – “Cartoline da Crotone”, con Ceraudo, Antichi Vigneti Sculco e Cantine Bruni.

– “Cartoline da Crotone”, con Ceraudo, Antichi Vigneti Sculco e Cantine Bruni. Ore 22:15 – “Il Cirò delle cantine storiche”, con Zito, Caparra & Siciliani e Cantina Malena.

Isola Crotone – Cooking show

Ore 20:00 – “Il Pesto di Franca e Fortunato”.

– “Il Pesto di Franca e Fortunato”. Ore 21:30 – “La Calabria in un morso e in un sorso”, abbinamento tra pizze, vini e birre del territorio.

– “La Calabria in un morso e in un sorso”, abbinamento tra pizze, vini e birre del territorio. Ore 22:30 – La Pitta Nchiusa, dolce legato al paesaggio rurale del Gal Kroton.

Isola Vibo Valentia – Area talk

Ore 20:00 – “I vini passiti nelle cerimonie”.

– “I vini passiti nelle cerimonie”. Ore 20:45 – Wine talk dedicato ai megaliti di Nardodipace, con Cantine Artese, Cantine Dastoli, Casa Comerci e Masicei.

– Wine talk dedicato ai megaliti di Nardodipace, con Cantine Artese, Cantine Dastoli, Casa Comerci e Masicei. Ore 21:45 – “Zibibbo, l’autoctono degli Dei”, con Cantine Benvenuto, Origine & Identità e Lacquaniti.

Isola Vibo Valentia – Cooking show

Ore 20:00 – Pairing tra la focaccia Platone dell’Annunziata Bakery, vini e birre calabresi.

– Pairing tra la focaccia Platone dell’Annunziata Bakery, vini e birre calabresi. Ore 21:00 – Gerardo Sacco e “Il Piatto della Rinascita”, opera celebrativa dell’Agorà Rural Hub Calabria.

– Gerardo Sacco e “Il Piatto della Rinascita”, opera celebrativa dell’Agorà Rural Hub Calabria. Ore 22:00 – “Torta Medma-Ipponion”, il dolce della condivisione delle due colonie magnogreche.

– “Torta Medma-Ipponion”, il dolce della condivisione delle due colonie magnogreche. Ore 22:30 – Tartufo con nocciola tonda di Calabria biologica.

Isola Reggio Calabria – Area talk

Ore 20:15 – “Palizzi IGP: calanchi e vini dell’estremo sud”, con Azienda Nesci, Filippo Brancati e Tenuta Denisi.

– “Palizzi IGP: calanchi e vini dell’estremo sud”, con Azienda Nesci, Filippo Brancati e Tenuta Denisi. Ore 20:45 – “Consorzio di Bivongi: la rivincita delle piccole DOC”.

– “Consorzio di Bivongi: la rivincita delle piccole DOC”. Ore 21:15 – “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Maria Laura Calarco, Domenica Malaspina e Mariolina Baccellieri.

– “A tu per tu con le Donne del Vino”, con Maria Laura Calarco, Domenica Malaspina e Mariolina Baccellieri. Ore 21:45 – “Palizzi eroica”, con Terre Grecaniche, Tenuta Regina di Sant’Angelo e Nino Altomonte.

– “Palizzi eroica”, con Terre Grecaniche, Tenuta Regina di Sant’Angelo e Nino Altomonte. Ore 22:30 – Approfondimento sulla Locride IGP, con Barone Macrì, Cantine Stoli, Feudo Gagliardi e Santino Lucà.

Isola Reggio Calabria – Cooking show

Ore 20:00 – Mousse di ricotta dell’Aspromonte con mandorla e bergamotto candito di Reggio Calabria.

– Mousse di ricotta dell’Aspromonte con mandorla e bergamotto candito di Reggio Calabria. Ore 20:30 – “Il Fuoco dei Pastori: tremila anni di capra nel piatto”, proposto dal Gal Area Grecanica.

– “Il Fuoco dei Pastori: tremila anni di capra nel piatto”, proposto dal Gal Area Grecanica. Ore 21:00 – Pizzata con cucurci, a cura della Confraternita della Frittola Reggina.

– Pizzata con cucurci, a cura della Confraternita della Frittola Reggina. Ore 21:30 – Smujicata di alici alla roccellese De.Co.

– Smujicata di alici alla roccellese De.Co. Ore 22:00 – Biscuit all’olio d’oliva con pistacchio, bergamotto e mousse all’olio extravergine.

– Biscuit all’olio d’oliva con pistacchio, bergamotto e mousse all’olio extravergine. Ore 22:30 – Shakerato al bergamotto di Reggio Calabria.

Vinitaly and the City porterà così sul Lungomare di Reggio Calabria un viaggio attraverso le denominazioni, i vitigni e le produzioni delle cinque province. Una vetrina dedicata non soltanto al vino, ma anche alla cucina, all’agricoltura e alle identità dei territori calabresi.