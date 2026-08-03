Vinitaly and the City a Reggio: modifiche alla viabilità e servizi di parcheggio

Scusandosi anticipatamente per i disagi alla circolazione, il Comune di Reggio Calabria informa la cittadinanza che, in vista della manifestazione Vinitaly and the City, sono stati adottati alcuni provvedimenti straordinari in materia di viabilità, che inevitabilmente incidono sulla gestione della mobilità del centro storico, ma necessari al fine di agevolare l’organizzazione dell’evento e garantire il regolare allestimento delle aree interessate.

Chiusura al traffico del Lungomare

In particolare, d’intesa con le autorità competenti coinvolte, si è resa necessaria la chiusura al traffico del Lungomare, già da questa notte a partire dalle ore 24:00, in modo tale da consentire a uomini e mezzi di potersi muovere in totale sicurezza. Il tratto interessato si estende da Piazza Indipendenza a Salita Ernesto Basile, salvo ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari all’esito delle valutazioni degli organi preposti.

Per quanto riguarda le aree di sosta, nei giorni in cui si terrà la manifestazione, vale a dire sabato 8 e domenica 9 agosto, sono state indicate le seguenti zone parcheggio:

Largo Botteghelle;

Parcheggio Ce.Dir.;

Parcheggio Stazione Marittima;

Piazza del Popolo.

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Il servizio navetta ATAM

A tal proposito, si precisa che, nelle sole giornate di sabato e domenica, dalle ore 18:00 alle ore 2:00, le aree di sosta del Cedir e di Largo Botteghelle saranno collegate da un servizio navetta ATAM, con corse ogni 15 minuti e capolinea in Piazza Garibaldi, nelle adiacenze della Stazione Centrale.