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Reggio, lavori sul Lungomare: pulizia, sfalcio e potature in vista del Vinitaly

Interventi intensificati lungo la Via Marina per garantire ordine pulizia e decoro in occasione dell’evento in programma l’8 e il 9 agosto - FOTO

03 Agosto 2026 - 16:54 | di Redazione

pulizia lungomare

Sono in corso in questi giorni diversi interventi di pulizia e manutenzione sul Lungomare di Reggio Calabria, con particolare attenzione alla Via Marina Bassa e alle aree verdi più frequentate da cittadini e turisti.

Le attività comprendono lo sfalcio dell’erba, la potatura degli alberi, la raccolta dei residui vegetali, la pulizia delle pavimentazioni e alcuni lavori di ripristino degli spazi pubblici. Gli operatori stanno intervenendo anche nelle zone vicine all’Arena dello Stretto e alle installazioni artistiche del lungomare.

pulizia lungomare

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è intensificare il lavoro nei prossimi giorni, così da presentare un Lungomare accogliente, ordinato e decoroso in occasione del Vinitaly and the City, atteso a Reggio Calabria nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto.

L’evento richiamerà numerosi visitatori e concentrerà una parte importante delle iniziative proprio sul fronte mare cittadino. Da qui la scelta di accelerare gli interventi di cura del verde e pulizia delle aree maggiormente interessate.

pulizia lungomare

A fare il punto sulle attività è stato l’assessore comunale Antonino Caridi.

«Sono in corso interventi di pulizia, potatura e manutenzione lungo la Via Marina Bassa, con particolare attenzione agli spazi verdi e alle zone più frequentate», ha spiegato.

«Un altro intervento per restituire ordine e decoro a uno dei luoghi più belli della nostra città. Il lavoro continua, giorno dopo giorno».

pulizia lungomare

Gli interventi proseguiranno anche nelle prossime giornate. La volontà è quella di arrivare all’appuntamento con il Vinitaly con gli spazi del Lungomare pronti ad accogliere reggini e turisti, offrendo un’immagine curata di una delle aree simbolo della città.

pulizia lungomare
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