Colica presidente della IV Commissione, Lega Rc: ‘Certi che svolgerà un buon lavoro’

A rivolgere gli auguri di buon lavoro alla neo presidente sono il commissario provinciale della Lega e capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Mattiani, l’assessore comunale Antonino Caridi e il consigliere comunale Giuseppe De Biasi

La Lega Reggio Calabria esprime piena soddisfazione per l’elezione della consigliera comunale Vanessa Colica alla presidenza della Quarta Commissione consiliare, competente in materia di ambiente, rifiuti, ecologia, decoro e vivibilità urbana.

A rivolgere gli auguri di buon lavoro alla neo presidente sono il commissario provinciale della Lega e capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Mattiani, l’assessore comunale Antonino Caridi e il consigliere comunale Giuseppe De Biasi.

«L’elezione di Vanessa Colica rappresenta un riconoscimento importante e, allo stesso tempo, l’inizio di un percorso carico di responsabilità. Siamo certi che saprà guidare la Commissione con serietà, equilibrio e capacità di ascolto, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e dei territori».

La Quarta Commissione sarà chiamata ad affrontare questioni che incidono direttamente sulla qualità della vita dei reggini, dalla gestione dei rifiuti alla cura del verde, dalla pulizia degli spazi pubblici al decoro urbano, con particolare attenzione ai quartieri e alle periferie.

«Vanessa potrà contare sul sostegno dell’intero partito. La sua determinazione, unita alla volontà di costruire un confronto concreto con gli uffici, le associazioni, i comitati e i cittadini, rappresenta una base solida per svolgere un buon lavoro al servizio della città».

La Lega ribadisce la volontà di contribuire con responsabilità e spirito costruttivo all’azione amministrativa, sostenendo ogni iniziativa utile a migliorare i servizi, la vivibilità urbana e la tutela del territorio comunale.

«A Vanessa Colica rivolgiamo i nostri migliori auguri. Siamo certi che saprà trasformare le segnalazioni e le criticità raccolte sul territorio in proposte concrete, lavorando nell’interesse esclusivo di Reggio Calabria».