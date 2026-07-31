Reggio, Vanessa Colica presidente della IV Commissione: ‘La casa dove trasformare i problemi in soluzioni’

'Reggio Calabria ha grandi potenzialità, dobbiamo avere il coraggio di valorizzarle. Particolare attenzione sarà rivolta ai quartieri e alle periferie', le parole di Vanessa Colica

Vanessa Colica è la nuova presidente della Quarta Commissione consiliare del Comune di Reggio Calabria. La consigliera comunale della Lega guiderà l’organismo competente in materia di ambiente, rifiuti, vivibilità urbana, ecologia e arredo urbano.

Un incarico importante, legato ad alcuni dei temi che incidono maggiormente sulla vita quotidiana dei cittadini. Dalla raccolta dei rifiuti alla pulizia delle strade, passando per il decoro degli spazi pubblici, la cura del verde e la vivibilità dei quartieri.

Per Colica si tratta della prima esperienza politica e consiliare. La neo presidente ha accolto la nomina con emozione e con la consapevolezza delle responsabilità legate a una Commissione chiamata a seguire dossier centrali per il futuro della città.

Tra gli obiettivi indicati c’è quello di costruire una Commissione operativa, aperta al confronto con cittadini, associazioni, comitati, uffici comunali e rappresentanti del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta ai quartieri e alle periferie, spesso alle prese con problemi legati alla pulizia, alla manutenzione e alla qualità degli spazi urbani.

“Ringrazio il sindaco Cannizzaro, il Consiglio comunale e il partito per la fiducia – dichiara la Presidente ai microfoni di CityNow–. Accolgo questo incarico con emozione, ma soprattutto con la consapevolezza della responsabilità che comporta. La IV Commissione si occupa di temi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla qualità della nostra città.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una Commissione operativa e aperta al confronto, capace di ascoltare cittadini, associazioni, comitati, uffici comunali e territorio, trasformando le criticità in proposte concrete.

Vorrei che la Commissione non fosse soltanto il luogo dove si discutono i problemi – prosegue la Presidente – ma il luogo dove i problemi vengono analizzati, affrontati e trasformati in soluzioni. Ambiente, rifiuti, decoro urbano e vivibilità non sono temi astratti: riguardano le strade che percorriamo, i quartieri in cui viviamo, gli spazi pubblici che utilizziamo ogni giorno.

Particolare attenzione sarà rivolta ai quartieri e alle periferie, con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità nella qualità urbana dell’intero territorio comunale.

Sono alla mia prima esperienza politica e ho molto da imparare, ma considero anche questo un valore: guardare ai problemi con occhi nuovi e non accettare mai “si è sempre fatto così” come risposta.

Reggio Calabria ha grandi potenzialità e dobbiamo avere il coraggio di valorizzarle. Sono sicura, però, che ci siano tutti i presupposti per fare bene, coadiuvando e supportando il lavoro che il nostro sindaco sta già portando avanti egregiamente, nonostante le difficoltà”, conclude Colica.

Il lavoro della Quarta Commissione si intreccerà con alcune delle principali sfide della nuova amministrazione. Tra queste il funzionamento del sistema di raccolta dei rifiuti, il contrasto agli abbandoni, la pulizia delle aree pubbliche e il miglioramento del decoro urbano.

La volontà della neo presidente Colica è quella di non limitare l’attività della Commissione alla semplice discussione delle criticità, ma di trasformare le segnalazioni raccolte sul territorio in proposte da sottoporre alla Giunta e agli uffici competenti.

Un ruolo centrale sarà riservato all’ascolto dei quartieri. Il territorio comunale di Reggio Calabria è ampio e presenta condizioni molto diverse tra il centro, le zone collinari e le periferie. L’obiettivo indicato da Colica è ridurre queste distanze e garantire una maggiore uniformità nella qualità dei servizi e degli spazi urbani.