Reggio, Eraclini eletto presidente della V Commissione: ‘Priorità a sociale, case popolari e nuovo Morelli’

"L'obiettivo sarà quello di fare della Commissione un luogo di confronto, di ascolto e di proposte, sempre nell'interesse esclusivo della città e dei cittadini", le parole di Eraclini

Giuseppe Eraclini è il nuovo presidente della Quinta Commissione consiliare del Comune di Reggio Calabria. L’elezione è arrivata questa mattina a Palazzo San Giorgio, nel corso delle riunioni convocate per definire il nuovo assetto delle nove Commissioni permanenti.

Consigliere comunale di Forza Italia e figura di esperienza all’interno dell’amministrazione cittadina, Eraclini guiderà una Commissione chiamata a occuparsi di temi particolarmente delicati: politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative, patrimonio edilizio, edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica.

Questioni che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle famiglie reggine e sulle fasce più fragili della popolazione. Dall’assistenza sociale all’emergenza abitativa, fino ai principali dossier sanitari che riguardano il territorio.

Tra questi anche il progetto del nuovo ospedale Morelli, una delle tematiche più importanti e sentite in città. Eraclini ha seguito il percorso negli anni, anche durante la precedente esperienza da presidente di Circoscrizione, e ne ha fatto uno dei punti centrali del proprio impegno politico e della recente campagna elettorale.

Da neo presidente della Quinta Commissione, il consigliere comunale intende continuare a seguire l’iter dell’opera, mantenendo il confronto con la Regione Calabria e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

«Ringrazio il Sindaco Francesco Cannizzaro, la maggioranza e tutti i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami.

La V Commissione si occupa di temi centrali per la nostra comunità: politiche sociali, sanità, patrimonio edilizio, edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica. In piena sinergia con il Sindaco e con gli assessori di riferimento, lavoreremo per dare un contributo concreto all’azione amministrativa, affrontando le questioni più sentite dai cittadini.

Insieme agli assessori di riferimento particolare attenzione sarà rivolta alle politiche sociali, affinché nessuno venga lasciato indietro, e all’annosa questione dell’edilizia residenziale pubblica, rispetto alla quale sarà necessario accelerare i percorsi già avviati e individuare soluzioni concrete per le tante famiglie che attendono risposte.

Tra i temi che mi stanno particolarmente a cuore vi è anche il nuovo Ospedale Morelli, una battaglia che ho portato avanti già durante la campagna elettorale e che ho seguito negli anni anche da Presidente di Circoscrizione.

Attraverso il lavoro della Commissione continuerò a monitorarne l’iter per quanto di competenza dell’Amministrazione comunale, mantenendo un costante dialogo con la Regione e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

L’obiettivo sarà quello di fare della Commissione un luogo di confronto, di ascolto e di proposte, sempre nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini”, le parole di Eraclini.

L’attenzione sarà rivolta anche all’edilizia residenziale pubblica, un settore nel quale numerose famiglie attendono da tempo risposte, assegnazioni e interventi sugli immobili. La Commissione dovrà seguire i percorsi già avviati e confrontarsi con gli assessori e gli uffici competenti per provare ad accelerare le procedure.

Possibile che il consigliere comunale di Forza Italia, assieme ad altri colleghi di maggioranza, per la sua esperienza passata riceva nei prossimi mesi qualche delega fuori Giunta dal sindaco Cannizzaro.

I nomi che circolano in queste settimane, oltre quello di Giuseppe Eraclini, sono quelli di Mario Cardia, Giuseppe De Biasi, Fabio Colella ed Emiliano Imbalzano.