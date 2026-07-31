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Reggio, Emiliano Imbalzano presidente della Commissione Affari Istituzionali: ‘Senso di responsabilità e impegno’

"Mi sento pienamente parte di un progetto vitale, che punta alla rinascita di Reggio Calabria. Il sindaco Cannizzaro ha avviato un percorso ambizioso e voglio offrire il mio contributo con serietà, esperienza e spirito di collaborazione", le parole di Imbalzano

31 Luglio 2026 - 16:15 | di Pasquale Romano

imbalzano emiliano

Emiliano Imbalzano è il nuovo presidente dell’organismo competente in materia di Affari istituzionali, Città Metropolitana, decentramento, personale, organizzazione degli uffici, sicurezza, legalità e beni confiscati.

Un incarico che si lega direttamente all’esperienza politica e amministrativa maturata da Imbalzano nel corso degli anni. Il neo presidente ha già ricoperto il ruolo di consigliere comunale ed è stato impegnato anche all’interno delle Circoscrizioni, conoscendo da vicino le esigenze dei quartieri e le difficoltà legate al rapporto tra cittadini e amministrazione.

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«Ringrazio il sindaco Francesco Cannizzaro, la maggioranza e tutti i colleghi consiglieri per la fiducia che mi è stata accordata. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e assicuro il massimo impegno nello svolgimento del ruolo di presidente della Seconda Commissione».

Imbalzano ha sottolineato come le competenze della Commissione tocchino alcuni aspetti fondamentali per il funzionamento dell’amministrazione comunale e per il rapporto con i cittadini.

«Conosciamo bene il valore del decentramento e sappiamo quanto sia necessario avvicinare le istituzioni ai quartieri, alle periferie e alle esigenze quotidiane dei cittadini”.

La Seconda Commissione si occuperà anche di personale, organizzazione degli uffici ed efficienza della macchina comunale. Temi decisivi per migliorare i servizi, ridurre i tempi delle procedure e rendere più semplice il rapporto tra Comune e cittadini.

Tra le competenze rientrano inoltre sicurezza, legalità e beni confiscati. Su quest’ultimo fronte, la Commissione potrà seguire i percorsi di recupero e valorizzazione degli immobili sottratti alla criminalità, favorendone l’utilizzo per finalità sociali, culturali e istituzionali.

«Mi sento pienamente parte di un progetto vitale, che punta alla rinascita di Reggio Calabria. Il sindaco Cannizzaro ha avviato un percorso ambizioso e voglio offrire il mio contributo con serietà, esperienza e spirito di collaborazione».

Per Imbalzano, la presidenza della Seconda Commissione rappresenta quindi un incarico di rilievo, anche alla luce del proprio percorso politico e dell’importante risultato alle ultime elezioni, con oltre 1000 preferenze ottenute.

«Lavoreremo affinché la Commissione sia un luogo di confronto concreto, aperto alle proposte e orientato alla soluzione dei problemi. Metteremo la mia esperienza al servizio della città, con l’obiettivo di sostenere l’azione dell’amministrazione e contribuire al rilancio di Reggio Calabria».

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