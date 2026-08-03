Serie D, ultima ora: riammissioni posticipate al 5 agosto ma…
Slitta di un giorno l'ufficializzazione dei gironi. Fissato anche l'orario
03 Agosto 2026 - 18:59 | Redazione
“Il Consiglio Direttivo della LND, riunitosi oggi a Roma, ha preso in esame la relazione della Co.Vi.So.D. in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026/2027.
I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D. In ragione di ciò, i gironi della D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato”.
Non dovrebbe cambiare nulla rispetto a quanto anticipato sulle cinque squadre riammesse: Lascaris (ripescata dall’Eccellenza Piemonte e Val d’Aosta), Derthona (retrocessa dalla Serie D), Fiorenzuola (ripescata dall’Eccellenza Emilia-Romagna), Castellanzese (retrocessa dalla Serie D) e Grassina.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie