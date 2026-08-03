Reggio, la denuncia di un lettore: ‘Eternit abbandonato sul marciapiede pubblico’

"Preciso di aver già provveduto a segnalare tempestivamente la situazione, ma nonostante il tempo trascorso, alla data odierna ho potuto constatare che le lastre di Eternit sono ancora presenti sul posto" la segnalazione

“In Via Sbarre Centrali, nel Comune di Reggio Calabria, precisamente di fronte al civico n. 226, nei pressi dell’ex Villa Guarna, sul marciapiede pubblico è presente un cumulo di rifiuti speciali pericolosi abbandonati da ignoti. Tra i rifiuti sono presenti alcune lastre di cemento-amianto (Eternit), oltre a un copertone d’autovettura”.

Questa la denuncia di un lettore di Citynow, che prosegue:

“Come noto, l’amianto rappresenta un materiale altamente pericoloso per la salute quando, a seguito di deterioramento o frantumazione, rilascia nell’aria fibre microscopiche che, se inalate, possono provocare gravissime patologie dell’apparato respiratorio, anche a distanza di molti anni dall’esposizione. Le lastre risultano attualmente esposte agli agenti atmosferici e facilmente accessibili ai passanti. Tale circostanza aumenta il rischio che possano essere accidentalmente danneggiate o frantumate, con conseguente dispersione di fibre di amianto nell’ambiente e potenziale esposizione della cittadinanza, dei residenti e di chi quotidianamente transita nella zona”.

Le segnalazioni già presentate

“Preciso di aver già provveduto a segnalare tempestivamente la situazione“:

in data 24 luglio, mediante segnalazione telefonica alla Polizia Locale;

in data 27 luglio, tramite PEC, al Comune di Reggio Calabria (Settore Ambiente e Sanità), al Comando di Polizia Locale – Servizio Tutela Ambientale e all’Azienda Sanitaria Provinciale, Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica.

“Nonostante il tempo trascorso, alla data odierna ho potuto constatare che le lastre di Eternit sono ancora presenti sul posto e che, per quanto visibile, non è stato adottato alcun provvedimento, neppure una semplice delimitazione dell’area finalizzata a impedire l’accesso e a ridurre il rischio per la pubblica incolumità in attesa della rimozione e dello smaltimento da parte di una ditta specializzata.

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