Serie D: le cinque squadre ripescate. Adesso la composizione dei gironi

Questo è un altro passaggio verso la nuova stagione

Definito l’organico del campionato di Serie D 2026/’27. Sono cinque le squadre ammesse attraverso la procedura di ripescaggio: Lascaris (ripescata dall’Eccellenza Piemonte e Val d’Aosta), Derthona (retrocessa dalla Serie D), Fiorenzuola (ripescata dall’Eccellenza Emilia-Romagna), Castellanzese (retrocessa dalla Serie D) e Grassina (ripescata dall’Eccellenza Toscana).

fonte: nocerinalive.it

Intanto la LND ha comunicato lo slittamento di un giorno per la composizione dei gironi. Dal 5 al 6 agosto sempre alle ore 13,00 diretta sulla pagina Instagram della Lega.