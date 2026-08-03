Reggio, “Obiettivo Decoro” supera le previsioni: rimossi 125 “gallinai”

“Ce ne sono ancora una cinquantina da rimuovere, da Catona a Bocale, comprese le zone collinari”, ha aggiunto il sindaco Cannizzaro

Il piano annunciato nelle scorse settimane dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha superato le previsioni iniziali. L’obiettivo fissato dall’Amministrazione comunale era quello di rimuovere almeno 100 “gallinai” in 15 giorni. Gli interventi completati sono stati invece circa 125 in 18 giorni.

A fare il punto è stato lo stesso primo cittadino, tornando sul programma dedicato alla manutenzione delle strade e alla messa in sicurezza degli sprofondamenti presenti sul manto stradale.

“Ne avevamo promessi cento in quindici giorni. Non ce l’abbiamo fatta nei tempi previsti, siamo andati un po’ oltre, ma ne abbiamo rimossi almeno 125 in 18 giorni”, ha spiegato Cannizzaro.

Altri 50 “gallinai” da rimuovere

Il lavoro, però, non è ancora concluso. Secondo quanto riferito dal sindaco, restano circa 50 interventi da effettuare sul territorio comunale, comprese le periferie e le aree collinari.

“Ce ne sono ancora una cinquantina da rimuovere, da Catona a Bocale, comprese le zone collinari”, ha aggiunto Cannizzaro, ribadendo la volontà dell’Amministrazione di proseguire con il programma fino alla completa eliminazione delle situazioni più pericolose.

Il termine “gallinai” è stato utilizzato dallo stesso sindaco per indicare avvallamenti, cedimenti e sprofondamenti dell’asfalto. Problemi che non riguardano soltanto il decoro urbano, ma anche la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Il richiamo sulle segnalazioni

Nel corso del suo intervento, Cannizzaro ha anche invitato i cittadini a segnalare le criticità attraverso i canali corretti, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza.

Il sindaco ha inoltre ricordato che, quando esistono responsabilità dell’Ente, è giusto che il Comune risponda degli eventuali danni, anche quando derivano da situazioni ereditate dal passato.

Il programma rientra nel più ampio progetto “Obiettivo Decoro”, avviato inizialmente nella zona sud della città con interventi di sfalcio, spazzamento, disinfestazione, raccolta dei rifiuti e manutenzione stradale.

Dopo la prima fase sperimentale, l’Amministrazione punta ad estendere il modello in tutti i quartieri di Reggio Calabria, con l’obiettivo di rendere più rapidi e coordinati gli interventi sul territorio.