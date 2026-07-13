Reggio, Cannizzaro lancia ‘Obiettivo decoro’: ‘Iniziativa sperimentale, si parte dalla zona Sud’

Cannizzaro si è soffermato anche sui cosiddetti 'gallinai', ovvero le recinzioni arancioni: 'Sono brutte e pericolose, le rimuoveremo da tutta la città', ha assicurato

Si chiama ‘Obiettivo decoro’ la nuova iniziativa dell’amministrazione comunale, lanciata con un video sui social dal sindaco Francesco Cannizzaro.

‘E’ un programma sperimentale che parte dal Sbarre e Viale Calabria, la zona sud della città, siamo sicuri che darà buoni frutti e potrà essere esteso a tutta la città’, ha affermato il primo cittadino, evidenziando come l’iniziativa preveda la pulizia, disinfestazione, raccolta di rifiiuti e ogni intervento per ridare decoro alle varie zone della città.

Cannizzaro si è soffermato anche sui cosiddetti ‘gallinai’, ovvero le recinzioni arancioni: ‘Sono brutte e pericolose, le rimuoveremo da tutta la città’, ha assicurato.