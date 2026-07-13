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Reggio, Cannizzaro lancia ‘Obiettivo decoro’: ‘Iniziativa sperimentale, si parte dalla zona Sud’

Cannizzaro si è soffermato anche sui cosiddetti 'gallinai', ovvero le recinzioni arancioni: 'Sono brutte e pericolose, le rimuoveremo da tutta la città', ha assicurato

13 Luglio 2026 - 09:14 | Redazione

obiettivo decoro

Si chiama ‘Obiettivo decoro’ la nuova iniziativa dell’amministrazione comunale, lanciata con un video sui social dal sindaco Francesco Cannizzaro.

‘E’ un programma sperimentale che parte dal Sbarre e Viale Calabria, la zona sud della città, siamo sicuri che darà buoni frutti e potrà essere esteso a tutta la città’, ha affermato il primo cittadino, evidenziando come l’iniziativa preveda la pulizia, disinfestazione, raccolta di rifiiuti e ogni intervento per ridare decoro alle varie zone della città.

Cannizzaro si è soffermato anche sui cosiddetti ‘gallinai’, ovvero le recinzioni arancioni: ‘Sono brutte e pericolose, le rimuoveremo da tutta la città’, ha assicurato.

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