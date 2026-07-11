Scialo: mare, gusto e tradizione. Arriva la prima ‘Festa della ’Nduja’ a Reggio

Tanti piatti che vedranno protagonista la "Regina" dei sapori calabresi, musica della nostra terra e lo Stretto sullo sfondo. La proposta del chiosco

C’è un profumo che sa di casa, di piccante e di serate estive passate a guardare lo Stretto.

Quel profumo, nei prossimi giorni, diventerà il protagonista assoluto della Via Marina Bassa. Il 17 e il 18 luglio, a partire dalle ore 19:30, il celebre chiosco “Scialo – Finestra sul mare” ospiterà la prima edizione della Festa della ’Nduja, un evento patrocinato dal Comune di Reggio Calabria che promette di unire l’eccellenza della gastronomia locale alla grande musica popolare.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: promuovere le radici e i prodotti tipici calabresi in una cornice d’eccezione, unendo le forze con un partner d’eccellenza del settore culinario, Borruto.

Se il format saprà conquistare il cuore (e il palato) dei reggini e dei turisti, questa sarà solo la prima edizione di una lunga serie.

Un menù esclusivo per celebrare l’oro rosso di Calabria

Per l’occasione, lo staff di Scialo ha ideato un menu specifico interamente dedicato alla ’nduja. Non una semplice cena, ma un vero e proprio viaggio sensoriale in cui l’ingrediente principe della Calabria verrà declinato in sfumature inedite e abbinamenti sorprendenti. Una proposta culinaria pensata per esaltare l’identità del territorio, da gustare rigorosamente con il mare a fare da sfondo.

Due serate di grande musica: il programma

Non c’è festa calabrese senza il ritmo travolgente delle nostre tradizioni. Ad accompagnare il percorso gastronomico ci saranno due pilastri della musica identitaria e popolare della nostra regione:

Sonu Anticu (by Elca Sound), pronti a far vibrare il lungomare con l’energia trascinante dei loro strumenti tradizionali.

(by Elca Sound), pronti a far vibrare il lungomare con l’energia trascinante dei loro strumenti tradizionali. Un gigante della musica popolare calabrese, Cosimo Papandrea, che con la sua voce e la sua grinta guiderà il pubblico in una notte magica di canti e danze.