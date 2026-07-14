Strisciuglio nuovo a.d. di Ferrovie, Cifi Calabria: ‘Professionista serio e valido’

"Accanto alle indiscusse qualità professionali, desideriamo sottolineare le doti umane che hanno sempre contraddistinto l'Ing. Strisciuglio: equilibrio, capacità di ascolto, umiltà, rispetto delle persone e attitudine al dialogo", afferma Maiolo

“La Sezione Calabria del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) esprime le più vive congratulazioni all’Ing. Gianpiero Strisciuglio per la prestigiosa nomina ad Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Si tratta di un incarico di assoluto rilievo, affidato a un professionista che nel corso della propria carriera ha saputo distinguersi per competenza tecnica, visione strategica e profonda conoscenza del sistema ferroviario nazionale.

Un percorso costruito sul campo, affrontando con rigore e capacità gestionale le sfide di un settore complesso e in continua evoluzione, sempre con uno sguardo rivolto all’innovazione, alla sicurezza e alla qualità del servizio.

Per la Sezione Calabria del CIFI questa nomina assume anche un significato particolare. L’Ing. Strisciuglio è infatti da tempo un amico del Collegio e della comunità tecnico-scientifica ferroviaria calabrese, avendo sempre dimostrato disponibilità al confronto, attenzione verso il mondo professionale e sincero interesse per le iniziative di carattere culturale e formativo promosse dal CIFI Calabria.

Accanto alle indiscusse qualità professionali, desideriamo sottolineare le doti umane che hanno sempre contraddistinto l’Ing. Strisciuglio: equilibrio, capacità di ascolto, umiltà, rispetto delle persone e attitudine al dialogo.

Sono caratteristiche che, unite a una solida preparazione ingegneristica e manageriale, rappresentano un patrimonio prezioso per guidare una delle più importanti realtà industriali del Paese.

Siamo certi che, sotto la sua guida, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane continuerà a perseguire con determinazione gli obiettivi di modernizzazione della rete infrastrutturale, di sviluppo della mobilità sostenibile e di valorizzazione del capitale umano, contribuendo in maniera decisiva alla crescita del sistema dei trasporti italiano e alla competitività del Paese.

La Calabria guarda con particolare fiducia a questa nuova stagione, auspicando che il percorso di sviluppo ferroviario in atto possa proseguire con rinnovato impulso, nella consapevolezza che il potenziamento delle infrastrutture rappresenta una leva fondamentale per ridurre i divari territoriali e favorire la crescita economica e sociale del Mezzogiorno.

A nome di tutti gli iscritti, la Sezione calabra del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani formula all’Ing. Gianpiero Strisciuglio i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà affrontare questo nuovo e prestigioso incarico con la competenza, la passione e il senso delle istituzioni che hanno sempre caratterizzato il suo percorso professionale e umano”.

Ing. Giuseppe Andrea Maiolo, Presidente Cifi Calabria