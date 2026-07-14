City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Bluferries, nuovi collegamenti tra Villa San Giovanni e Messina

Attivi dal 15 luglio nuovi collegamenti fra Villa San Giovanni e Messina Porto Storico dedicati a viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva

14 Luglio 2026 - 17:17 | Comunicato Stampa

Athena Bluferries

Bluferries, società di FS Logistix del Gruppo FS, attiverà dal 15 luglio nuovi collegamenti fra Villa San Giovanni e Messina Porto Storico dedicati a viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva.

In tutto sono 32 le corse giornaliere fra i due porti, 16 verso Villa San Giovanni e altrettante verso Messina Porto Storico che permetteranno in 30 minuti di traghettare nello Stretto di Messina con autovetture, camper, roulotte, motoveicoli.

Le corse al Porto Storico si affiancano alle corse che ogni giorno collegano Villa San Giovanni e il porto di Tremestieri, nella zona sud della città dello Stretto, in 50 minuti, 24 ore su 24.

I nuovi orari saranno attivi sino al 13 settembre 2026.

Maggiori informazioni sul sito https://www.fslogistix.com/it/chi-siamo/nostre-societa/bluferries.html

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Villa San Giovanni Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?