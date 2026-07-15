Calcio: la Corte Federale d’Appello conferma la penalizzazione per il Trapani
Il club, sanzionato lo scorso 28 maggio dal Tribunale Federale Nazionale, era stato deferito
15 Luglio 2026 - 17:34 | Redazione
“La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani, confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Il club, sanzionato lo scorso 28 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa, era stato deferito a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.
La squadra granata, dunque, sconterà i cinque punti di penalizzazione nel prossimo campionato di serie D. Arriva l’ennesima bocciatura per il club siciliano.
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