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Calcio: la Corte Federale d’Appello conferma la penalizzazione per il Trapani

Il club, sanzionato lo scorso 28 maggio dal Tribunale Federale Nazionale, era stato deferito

15 Luglio 2026 - 17:34 | Redazione

Valerio Antonini

“La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani, confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

Il club, sanzionato lo scorso 28 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa, era stato deferito a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

La squadra granata, dunque, sconterà i cinque punti di penalizzazione nel prossimo campionato di serie D. Arriva l’ennesima bocciatura per il club siciliano.

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Trapani Calcio
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