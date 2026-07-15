‘I nostri ricordi vivranno per sempre’: Donatella ricorda Gianni Versace

​Il 15 luglio non sarà mai un giorno come gli altri per il mondo della moda, dell’arte e della cultura globale. Oggi, 15 luglio 2026, ricorrono esattamente ventinove anni da quel tragico mattino del 1997 a Miami Beach, quando la vita di Gianni Versace fu spezzata, lasciando un vuoto incolmabile ma anche un’eredità destinata all’immortalità.

Ancora una volta, a fare da custode a questo immenso patrimonio d’amore e creatività è la sorella Donatella Versace, che ha voluto affidare ai social un ricordo struggente.

​”Our shared memories will live on forever”

Con un post delicato e profondo condiviso sul suo profilo Instagram, Donatella ha voluto ricordare l’adorato fratello. Poche parole, capaci di racchiudere una vita intera passata a fianco a fianco, prima a sognare e poi a conquistare le passerelle di tutto il mondo:

“Our shared memories will live on forever.”

(I nostri ricordi condivisi vivranno per sempre).

Un messaggio d’amore universale che stringe il cuore. Donatella non ha solo raccolto il testimone di una delle più grandi case di moda del pianeta, ma ha protetto l’anima di Gianni, traghettando il suo genio nel nuovo millennio senza mai fargli perdere quella forza barocca, audace e rivoluzionaria che lo ha sempre contraddistinto.

Il legame con Reggio Calabria: dove tutto ebbe inizio

Per capire Gianni Versace, bisogna guardare lo Stretto. Il legame tra lo stilista e la sua terra natale, Reggio Calabria, non è mai stato un semplice dettaglio biografico, ma la sorgente stessa della sua estetica. È tra le rovine della Magna Grecia, tra i profumi del bergamotto e l’azzurro profondo del mare calabrese che Gianni ha educato il suo sguardo alla bellezza. La celeberrima Medusa, diventata simbolo globale della maison, non era che un ricordo: un dettaglio scorto sui pavimenti di antiche dimore romane e greche durante le passeggiate con i fratelli. Reggio Calabria è stata la sua musa silenziosa, il grembo culturale che ha plasmato il suo barocco contemporaneo.

Un tributo monumentale: il Museo del Mare “Gianni Versace”

Proprio per celebrare questo legame eterno, la passata amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Falcomatà, prima di volgere al termine del proprio mandato, ha annunciato la volontà di intitolare a Gianni Versace il costruendo Museo del Mare.

Associare il genio visionario di Zaha Hadid a quello di Gianni Versace rappresenta un ponte tra passato, presente e futuro. Due menti rivoluzionarie che hanno ridefinito i confini dello spazio, delle forme e della bellezza. Per Reggio Calabria, non solo un atto di doverosa gratitudine, ma la promessa che il nome di Versace continuerà a viaggiare sulle onde del tempo, fiero delle proprie radici, proprio lì dove il suo meraviglioso viaggio ha avuto inizio.

