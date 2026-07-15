Reggio, 150 assistenti educativi senza stipendio: ‘Situazione insostenibile’

Ci risiamo. A Reggio Calabria gli assistenti educativi tornano a fare i conti con stipendi in ritardo e promesse che, secondo quanto denunciato dagli stessi lavoratori, continuano a non trovare riscontro.

La vicenda riguarda esclusivamente il lotto 2 del servizio di assistenza scolastica. Circa 150 operatori, impegnati ogni giorno nelle scuole al fianco degli alunni con disabilità, attendono ancora lo stipendio relativo al mese di maggio. Le attività scolastiche si sono concluse l’8 giugno, ma dei compensi non ci sarebbe ancora traccia.

Bollette e scadenze non aspettano

Tra gli assistenti cresce la rabbia. Molti lavoratori devono affrontare spese familiari, bollette e pagamenti senza avere alcuna certezza sui tempi di accredito dello stipendio.

«Le bollette e i pagamenti non aspettano. A noi, invece, viene detto di avere pazienza e di attendere», spiegano gli operatori.

Secondo quanto riferito, le motivazioni sarebbero sempre le stesse: il Comune non avrebbe ancora ricevuto le risorse, i fondi dovrebbero arrivare da Roma e la cooperativa non sarebbe disponibile ad anticipare le somme.

Una situazione che sta mettendo in seria difficoltà decine di famiglie e che riaccende il malcontento di una categoria già da tempo alle prese con ritardi e incertezze.

L’appello al Comune di Reggio Calabria

Gli assistenti educativi chiedono adesso un intervento immediato dell’amministrazione comunale.

«I lavoratori sono allo stremo. Qualcuno si metta una mano sulla coscienza. Anche le vacanze sono un diritto, per tutti», affermano.

L’appello è rivolto direttamente al sindaco di Reggio Calabria e al nuovo assessore competente, chiamati dai lavoratori a prendere in mano la situazione e a fornire risposte certe sui tempi dei pagamenti.

I lavoratori chiedono quanto dovuto per il lavoro già svolto, senza dover attendere ogni mese tra silenzi, rinvii e nuove giustificazioni.