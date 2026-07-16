Messina, traghetto urta la banchina: diversi feriti lievi

A causa del contraccolpo, alcune persone sono cadute a terra.. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia

Momenti di paura nel pomeriggio alla rada San Francesco di Messina. Il traghetto bidirezionale “Pietro Mondello”, appartenente alla compagnia Caronte & Tourist e proveniente da Villa San Giovanni, ha urtato la banchina durante le operazioni di attracco.

Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, l’impatto ha provocato un boato e un violento scossone, avvertito anche dai residenti della zona.

Al momento dell’incidente diversi passeggeri si trovavano già in piedi, sulle scale o nei ponti inferiori, pronti a raggiungere le automobili e a lasciare la nave. A causa del contraccolpo, alcune persone sono cadute a terra.

Il bilancio sarebbe di diversi feriti, fortunatamente con conseguenze lievi. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia, impegnate nelle operazioni di assistenza e nei primi accertamenti.

Il traghetto è rimasto ormeggiato alla banchina per circa un’ora, così da permettere ai sanitari di soccorrere i passeggeri coinvolti.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, durante la manovra di attracco i motori della “Pietro Mondello” si sarebbero spenti improvvisamente. L’imbarcazione, che procedeva comunque a velocità ridotta, avrebbe così terminato la propria corsa contro la banchina.