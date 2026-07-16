Reggina: finalmente la data della conferenza di Claudio Lotito
L'attesa è finita. All'evento saranno presenti Claudio Lotito e Francesco Cannizzaro
16 Luglio 2026 - 19:09 | di Michele Favano
L’attesa è stata lunga e, in alcuni momenti, anche estenuante. Adesso, però, la conferenza stampa di presentazione della nuova Reggina ha finalmente una data. Secondo quanto raccolto da CityNow, l’appuntamento è stato fissato per lunedì 20 luglio alle ore 19:00 allo stadio ‘Oreste Granillo‘.
All’incontro parteciperà Claudio Lotito, atteso a Reggio Calabria per presentare ufficialmente il nuovo progetto amaranto. E stavolta non dovrebbero esserci altri rinvii.
Al suo fianco ci sarà anche il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha avuto un ruolo centrale nel percorso che ha portato al passaggio societario e alla nascita della nuova fase della Reggina.
La nuova Reggina si presenta ai tifosi
La conferenza rappresenterà il primo vero momento di confronto pubblico tra la nuova proprietà, la città e la tifoseria amaranto. Durante l’incontro verranno illustrati i programmi della società, le ambizioni sportive e il progetto pensato per il presente e soprattutto per il futuro del club. Dopo settimane caratterizzate da rinvii, attese e poche comunicazioni ufficiali, i tifosi potranno finalmente conoscere le intenzioni della nuova Reggina e si entrerà nel vivo della programmazione della prossima stagione.
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