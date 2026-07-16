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Reggina: ritiro lontano da Reggio, le date ipotizzate

Si spera di avere a disposizione almeno uno dei due campi del S. Agata al rientro

16 Luglio 2026 - 09:27 | Redazione

marchionni marco

In attesa di conoscere i calciatori che comporranno il nuovo organico e delle ufficialità riguardanti Giancarlo Romairone nel ruolo di direttore sportivo e Marco Marchionni come allenatore, emerge un primo dato quasi certo: la preparazione estiva della Reggina si svolgerà lontano da Reggio Calabria.

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Il centro sportivo Sant’Agata è infatti ancora interessato da importanti lavori di riqualificazione. Gli interventi si stanno concentrando soprattutto sui campi 1 e 2, che necessitano di tempo prima di poter tornare pienamente utilizzabili. Si spera almeno uno dei due di poterlo avere a disposizione al rientro dal ritiro.

È stata invece scartata l’ipotesi Cucullaro, inizialmente presa in considerazione come possibile sede del ritiro. La società è quindi al lavoro per individuare una nuova località (probabilmente lo ha già fatto), sulla quale si attendono comunicazioni ufficiali.

La data di inizio della preparazione dovrebbe essere fissata tra il 27 e il 29 luglio. Il programma prevederà il classico raduno della squadra e le visite mediche, prima dell’avvio ufficiale degli allenamenti.

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