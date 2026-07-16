Calciomercato Reggina: è caccia agli Under. Amaranto vicini ad un 2007

L'obiettivo è inserire calciatori giovani ma già pronti per sostenere un campionato impegnativo e da vincere

La qualità degli Under può fare la differenza in un campionato come quello di Serie D. Le squadre che puntano alla promozione cercano di costruire una batteria di giovani affidabili, considerato l’obbligo di schierarne almeno tre contemporaneamente.

Dalla prossima stagione le annate di riferimento saranno 2006, 2007 e 2008. La Reggina sta quindi muovendo i primi passi sul mercato proprio in questa direzione, con l’obiettivo di inserire calciatori giovani ma già pronti per sostenere un campionato impegnativo e da vincere.

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Tra i profili destinati a entrare nell’organico amaranto c’è Edoardo De Mori, terzino destro classe 2007 con esperienze nei settori giovanili di Novara, Bari e lo scorso anno protagonista con la maglia del Fasano. Un calciatore apprezzato soprattutto per la duttilità. De Mori può infatti essere utilizzato sulla fascia destra, ma all’occorrenza anche al centro della difesa o come esterno di centrocampo. Una soluzione utile per il nuovo tecnico, soprattutto nella gestione degli Under da schierare durante la stagione.