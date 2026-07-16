Clet Abraham lascia il segno a Reggio: spuntano due opere sulla Via Marina

Il noto street artist francese ha pubblicato su Instagram due interventi realizzati sui cartelli stradali della città, con il mare e lo Stretto di Messina sullo sfondo

La Via Marina di Reggio Calabria nel mirino di Clet Abraham. L’artista ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini di due interventi realizzati sulla segnaletica stradale della città.

Due opere semplici e immediate, capaci di modificare il significato dei cartelli attraverso l’aggiunta di figure e simboli, senza cancellarne la funzione originaria.

Un cuore affacciato sullo Stretto

Nel primo intervento, la freccia bianca di un cartello blu viene attraversata e avvolta da un grande cuore rosso. Sullo sfondo si riconoscono il mare e la costa siciliana.

«From Reggio Calabria with love», ha scritto Clet Abraham su Instagram, accompagnando la fotografia con alcuni riferimenti alla Calabria, allo Stretto di Messina, allo Ionio, al Tirreno e alla Sicilia.

Un messaggio d’amore rivolto alla città e a uno dei suoi luoghi più rappresentativi.

La caduta di Icaro sulla Via Marina

Il secondo intervento coinvolge due cartelli sovrapposti. Sul segnale di divieto d’accesso compare una figura rappresentata durante una caduta, mentre la freccia del cartello sottostante assume un volto spaventato.

«Abbiamo ritrovato le ali di Icaro nello Stretto di Messina», scrive l’artista.

Clet richiama così il mito di Icaro, reinterpretandolo con il tono ironico che caratterizza gran parte della sua produzione.

Anche in questo caso il paesaggio dello Stretto entra nell’opera e diventa parte dell’immagine.

Chi è Clet Abraham

Jean Marie Clet Abraham, conosciuto semplicemente come Clet, è un artista francese nato in Bretagna nel 1966. Dopo la formazione all’Accademia di Belle Arti di Rennes, si è trasferito in Italia all’inizio degli anni Novanta e vive e lavora da tempo a Firenze.

Pittore, scultore e street artist, è diventato noto soprattutto per i suoi interventi sui cartelli stradali, modificati attraverso adesivi che aggiungono personaggi, oggetti e scene ironiche. Le sue opere sono apparse in numerose città italiane ed europee, trasformando la segnaletica in uno strumento di comunicazione artistica e provocazione.

Tra i suoi lavori più conosciuti c’è anche “L’Uomo Comune”, la figura stilizzata collocata sul Ponte alle Grazie di Firenze, diventata nel tempo una delle opere più riconoscibili dell’artista.

Le due immagini pubblicate da Reggio Calabria inseriscono ora anche la Via Marina nel lungo percorso urbano di Clet Abraham, offrendo ai passanti un modo diverso di osservare cartelli spesso attraversati senza attenzione.