Academy Castiglia: un boom il Summer Camp. Intanto la scuola calcio apre le iscrizioni

Diversi gli osservatori presenti e a breve saranno annunciate anche delle importanti novità

Potrebbe sembrare la classica frase di circostanza utilizzata al termine di un evento. In questo caso, però, sono i numeri e la qualità del lavoro svolto a certificare il grande successo del Summer Camp “Campioni in gioco”, organizzato dall’Academy Ivan Castiglia nella struttura di Cucullaro, a Gambarie d’Aspromonte.

La manifestazione ha registrato un vero e proprio boom di iscrizioni, con 65 giovani calciatori, nati tra il 2009 e il 2019, che hanno partecipato alle attività programmate nel corso della settimana.

A coordinare gli allenamenti uno staff qualificato, che ha suddiviso il lavoro in due sessioni giornaliere. Durante la mattina spazio agli esercizi tecnici e coordinativi, mentre nel pomeriggio i ragazzi sono stati impegnati in partite e situazioni di gioco.

Il Summer Camp ha rappresentato anche un’importante occasione per mettere in mostra le qualità dei partecipanti. Nel corso della settimana, infatti, sono intervenuti diversi osservatori, che hanno seguito con attenzione alcuni dei giovani calciatori presenti. A breve saranno annunciate importanti novità.

Un’esperienza di sport, crescita e condivisione che ha confermato la bontà del progetto portato avanti dall’Academy Ivan Castiglia e la capacità di coinvolgere un numero sempre maggiore di ragazzi.

Intanto la scuola calcio ha già aperto le iscrizioni per la stagione 2026-27:

Piccoli amici anno 2020/21/22. Apan campo coperto – lunedì – mercoledì ore 16:30 – 18:00.

Primi calci anno 2018/2019. Apan campo a 7 – lunedì – mercoledì – venerdì ore 16:00 – 17:30.

Pulcini anno 2016/2017. Apan campo a 7 – lunedì – mercoledì – venerdì ore 17:30 – 19:00

Esordienti anno 2014/2015 – Giovanissimi 2012/2013. Lunedì – mercoledì – venerdì ore 15:30 – 17:00

Campo Croce Valanidi.

Per informazioni telefonare al numero: 346.7696474