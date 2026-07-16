Italvolley a Reggio Calabria: le promozioni sui biglietti per le famiglie
Grande attesa e prevendita già a gonfie vele per la sfida Italia-Germania
16 Luglio 2026 - 11:13 | Comunicato
Reggio Calabria si prepara ad accogliere la FIPAV Cup 2026-Men Elite, in programma a fine agosto. Nel frattempo procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per le due attesissime sfide in programma al PalaCalafiore: Italia-Germania, in calendario mercoledì 26 agosto alle ore 21:00, e Germania-Cuba, in programma giovedì 27 agosto alle ore 20:00. Per l’occasione è stata riservata una speciale promozione dedicata alle famiglie: i genitori acquistano il biglietto a prezzo intero, mentre i figli (fino a un massimo di due) possono acquistarlo con uno sconto del 50%.
Di seguito i link per consultare tutti i dettagli della promozione e acquistare i biglietti
Info Italia-Germania del 26 agosto
Info Germania-Cuba del 27 agosto
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie