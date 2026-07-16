Non si ferma all’alt e fugge, era senza patente e con un grammo di cocaina: arrestato

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato ieri sera un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

Durante un posto di controllo i militari hanno imposto l’alt all’uomo che si trovava alla guida di un ciclomotore privo di targa omologata.

Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato fuggendo per le vie del centro urbano venendo poi bloccato dai militari.

Nel corso di una perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina che è stata sequestrata. Dagli accertamenti successivi è emerso, inoltre, che era alla guida con la patente revocata nel biennio e che lo scooter era completamente privo di copertura assicurativa, motivo per cui anche il mezzo è stato sequestrato. L’uomo è stato sottoposto alla misura dei arresti domiciliari ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.