Reggina: si lavora al centro sportivo S. Agata. Ci sono buone notizie… forse

Dopo gli interventi straordinari effettuati nel fine settimana allo stadio Oreste Granillo, i lavori sono iniziati anche al centro sportivo Sant’Agata. Sabato e domenica gli operai del Comune sono stati impegnati nella pulizia dell’impianto di via Galileo Galilei. Gli interventi hanno riguardato anche la pitturazione delle ringhiere di recinzione e la rasatura del manto erboso.

Lavori al centro sportivo Sant’Agata

Da ieri le operazioni si sono spostate al Sant’Agata, dove la mole di lavoro è ancora più consistente, vista l’ampiezza della struttura e le condizioni di abbandono registrate negli ultimi mesi. Gli operai stanno procedendo con la pulizia delle aiuole, la sistemazione di alcune parti murarie deteriorate e la pitturazione nella zona della foresteria. Particolare attenzione è riservata ai campi 1 e 2 dove invece ci si è affidati ad esperti.

Il percorso sarà lungo, soprattutto per le condizioni dei terreni di gioco. Dopo la rasatura si procederà con la semina. La buona notizia riguarderebbe soprattutto il campo numero 2. Dando per scontato che la Reggina svolga altrove la preparazione estiva, al rientro la squadra potrebbe trovare il terreno nelle condizioni necessarie per ospitare le sedute di allenamento. Questa, almeno, è la speranza.

Il campo numero 1 adesso

Il campo numero 1 qualche mese fa