La Leukos riparte: al via la nuova stagione sportiva con una grande novità

La “Leukos” avvia la nuova stagione sportiva, un’annata che rappresenta un momento storico per la società e per tutto il territorio. Dopo anni di crescita costante nel settore giovanile, caratterizzati dall’impegno nella formazione sportiva ed educativa di tanti giovani atleti, la Leukos compie un importante passo in avanti con la nascita della prima squadra, un progetto fortemente voluto dalla dirigenza che completa il percorso di crescita del club.

L’obiettivo è quello di creare una realtà solida e ambiziosa, capace di offrire ai ragazzi cresciuti con i colori della Leukos la possibilità di proseguire il proprio percorso calcistico all’interno della società, valorizzando il talento locale e rafforzando il legame con il territorio. La nuova stagione vedrà impegnata la società su più fronti, con il consolidamento dell’attività della scuola calcio e del settore giovanile, il rafforzamento della collaborazione con la Genoa Academy e l’avvio del progetto dedicato alla prima squadra, che rappresenta un nuovo capitolo nella storia della Leukos.

Contestualmente all’avvio della nuova stagione, la società ha aggiornato il proprio organigramma, espressione di una struttura organizzativa composta da dirigenti e collaboratori che, con competenza e spirito di servizio, guideranno il progetto sportivo.

Alla presidenza sono stati confermati Tonino Foti e Domenico Polimeni nel ruolo di Co-presidenti, affiancati dal Vice presidente Giuseppe Gioffrè. Filippo Zampaglione ricoprirà l’incarico di Segretario e Tesoriere, mentre il Consiglio direttivo sarà completato da Teodoro Ambrogio, Annunziato Tripodi e Santo Lucido.

L’organizzazione societaria potrà inoltre contare sul prezioso contributo dei dirigenti: Giovanni Verduci, Antonio Perpiglia, Giuseppe Minniti, Giorgio Verduci, Luca Calabrò, Bruno Curatola, Francesco Verduci, Giorgio Panzera e Roberto Battaglia, chiamati a sostenere lo sviluppo delle numerose attività del club.

Tra gli incarichi operativi, Giuseppe Minniti e Giorgio Verduci saranno i responsabili dell’area scouting, mentre Domenico Zampaglione assumerà il ruolo di Direttore sportivo. La comunicazione della società sarà affidata a Giovanni Verduci, mentre Domenico Polimeni coordinerà il settore giovanile, l’attività di base e si occuperà della prima squadra. Francesco Verduci ricoprirà l’incarico di Direttore tecnico, Giovanni Verduci e Antonio Perpiglia seguiranno i rapporti con la Genoa Academy nell’ambito dell’affiliazione, Bruno Curatola svolgerà il ruolo di Team manager e Michelangelo Marino metterà la propria professionalità al servizio degli atleti come Mental Coach.

La Leukos continua così a investire con convinzione nella crescita dei propri giovani, nella qualità dell’organizzazione e nella costruzione di un ambiente sano e inclusivo, capace di coniugare ambizione sportiva e valori educativi.

“La nascita della prima squadra – hanno detto Tonino Foti e Domenico Polimeni – rappresenta il naturale completamento di un percorso iniziato anni fa con la volontà di mettere i giovani al centro del nostro progetto. Continueremo a lavorare con passione, competenza e senso di appartenenza per offrire opportunità sportive e umane ai nostri atleti, coinvolgendo sempre di più famiglie, tifosi e tutto il territorio”.

“La Leukos – hanno concluso i due dirigenti – rivolge un sincero ringraziamento a dirigenti, tecnici, collaboratori, sponsor, famiglie e sostenitori che, con il loro impegno e la loro fiducia, rendono possibile la crescita della società. Con entusiasmo, determinazione e una visione sempre più ambiziosa, la Leukos è pronta a vivere una stagione ricca di sfide, emozioni e nuove opportunità. Forza Leukos”.