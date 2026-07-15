Granillo, Romeo replica a Cannizzaro: ‘La manutenzione non è un restyling’ – VIDEO

Lavori al Granillo. Carmelo Romeo non ci sta e preferisce mettere i puntini sulle ‘i’ chiarendo, a suo avviso, quelli che sono i termini che andrebbero utilizzati rispetto a quanto annunciato (e poi fatto) dal neo sindaco Francesco Cannizzaro e che interessa lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

Una replica che arriva attraverso un video pubblicato sui social. Romeo ha contestato soprattutto l’utilizzo del termine “restyling” per descrivere gli interventi di rifacimento delle ringhiere e di manutenzione dell’impianto.

«Io capisco tutto, capisco la voglia di comunicare e l’entusiasmo dei primi mesi, però quando apro i giornali e leggo “restyling al Granillo”, una domanda me la faccio», ha dichiarato il consigliere.

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Romeo cita la determina sui lavori al Granillo

Romeo ha spiegato di aver consultato gli atti amministrativi relativi agli interventi.

«Sono andato a cercare la determina. La numero 3343 del 9 luglio parla di un affidamento da 23mila euro per interventi di manutenzione, verniciatura di ringhiere e parapetti, con preventiva rimozione della ruggine».

Il consigliere ha precisato di non essere contrario ai lavori, ritenuti comunque necessari per garantire il decoro e la funzionalità dello stadio.

«Non sto dicendo che questi lavori non vadano fatti», ha sottolineato Romeo. «È giusto chiamare le cose con il proprio nome. La manutenzione è manutenzione, il restyling è un’altra cosa».

Il richiamo agli investimenti già realizzati

Nel suo intervento, Romeo ha ricordato anche gli investimenti effettuati negli anni scorsi per la riqualificazione dello stadio reggino.

«Il Granillo una vera riqualificazione l’ha già avuta. Oltre quattro milioni di euro di fondi europei sono stati investiti per migliorare concretamente lo stadio».

Tra gli interventi citati dal consigliere figurano l’illuminazione, i nuovi seggiolini, il maxischermo e la piattaforma automatizzata dedicata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

Una soluzione che, secondo Romeo, ha consentito di migliorare la visuale durante le partite, superando la precedente sistemazione nella parte bassa dell’impianto, dietro le vetrate.

Le parole del sindaco Cannizzaro

Nei giorni scorsi, durante un sopralluogo al Granillo, il sindaco Francesco Cannizzaro aveva evidenziato le condizioni di degrado della struttura, annunciando l’avvio di una serie di interventi.

«La struttura versa in una condizione di abbandono e di incuria, come del resto tutta la città. Siamo qui per avviare una fase di ripristino generale», aveva dichiarato il primo cittadino.

Al centro del confronto, dunque, non c’è la necessità dei lavori, riconosciuta anche dall’opposizione, ma il modo in cui gli interventi vengono presentati. Per Romeo si tratta di ordinaria manutenzione, necessaria ma distante da un vero progetto di restyling complessivo dello stadio.