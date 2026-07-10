Stadio Granillo: sopralluogo del sindaco Cannizzaro. L’elenco degli interventi

Sveglia di prima mattina e sopralluogo così come promesso allo stadio Oreste Granillo da parte di una squadra di tecnici del Comune con in testa il sindaco Francesco Cannizzaro. L’elenco degli interventi dalle dichiarazioni del primo cittadino: “Ennesimo soprallogo qui allo Stadio Granillo. La struttura versa in una condizione di abbandono e di incuria come del resto tutta la città. Siamo qui per avviare una fase di ripristino generale a partire già da domani, nonostante sia sabato, ma devo dire anche domenica, quindi già da questo weekend.

Per questo ringrazio gli operatori che lavoreranno per avviare una fase di ripristino generale della struttura, a partire dal manto erboso che, come potete ben constatare, versa in una condizione pietosa, per poi passare a quello che è il perimetro delle ringhiere esterne, comprese quelle interne che saranno ripristinate e pitturate di colore amaranto, e poi abbiamo trovato anche i fondi per sostituire completamente tutte le vetrate che delimitano il campo da gioco. Uno per sicurezza, due per dare la possibilità alle persone con disabilità di poter godere al meglio dello spettacolo sportivo e musicale”.