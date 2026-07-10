Azienda Zero sui Lea in Calabria: ‘Dal 2020 al 2024 il migliori incremento a livello nazionale’
Il dg Miserendino analizza i dati, parlando di "un risultato importante". Non dimenticando che "c'è ancora molto da fare e recuperare"
10 Luglio 2026 - 18:02 | Comunicato stampa
“I dati relativi alla sommatoria dei tre punteggi Core del Nuovo sistema di garanzia restituiscono un quadro chiaro del percorso compiuto dalla sanità calabrese negli ultimi anni”.
Così Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero, l’ente centrale del servizio sanitario regionale.
L’analisi dei punteggi dal 2020 al 2024
“Tra il 2020 e il 2024 la Calabria – aggiunge – è passata da 129,3 a 189 punti, con un incremento complessivo di 59,7 punti, il più significativo registrato a livello nazionale nello stesso periodo. Si tratta di un risultato importante, che deve essere letto con equilibrio e rigore. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare e che la Calabria deve continuare a recuperare terreno rispetto alle Regioni che presentano punteggi più elevati. Avremmo certamente voluto raggiungere risultati ancora migliori, ma i progressi registrati negli ultimi anni sono costanti, chiari e misurabili, e testimoniano il lavoro portato avanti per rafforzare il sistema sanitario regionale e migliorare le capacità di garantire ai cittadini i Livelli essenziali di assistenza. È un percorso di miglioramento che ha trovato riconoscimento anche a livello nazionale e che ha contribuito a creare le condizioni per la decisione del Consiglio dei ministri di porre fine al commissariamento della sanità calabrese”.
Gli obiettivi futuri per il servizio sanitario regionale
“Dobbiamo proseguire – evidenzia ancora Miserendino – il lavoro avviato, intervenendo con ancora più vigore sulle aree nelle quali permangono criticità, consolidando i risultati ottenuti e migliorando ulteriormente la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari. L’obiettivo è continuare ad aumentare i punteggi relativi ai Livelli essenziali di assistenza, riducendo progressivamente il divario con le Regioni più performanti e recuperando posizioni nel confronto nazionale”.
Fonte: Ansa Calabria
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