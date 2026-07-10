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Ministero della Salute: ‘Calabria insufficiente nei Lea per il 2024’

Dal monitoraggio, la regione ha ottenuto un valore inferiore per l'area distrettuale e superiore per le aree della prevenzione e ospedaliera

10 Luglio 2026 - 16:18 | Comunicato stampa

Ospedale Gom 1

Si è concluso, nella riunione del comitato permanente per la verifica dei livelli di assistenza, il percorso valutativo del monitoraggio dei Lea attraverso il nuovo sistema di garanzia relativo all’anno 2024. Complessivamente, nell’anno 2024 tutte le Regioni, con l’eccezione della Calabria, Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano registrano un punteggio superiore a 60 (soglia di sufficienza) in tutte le macro-aree.

Il monitoraggio del Ministero della Salute

È quanto emerge dal monitoraggio dei Lea attraverso gli indicatori Core del nuovo sistema di garanzia del 2024 del Ministero della Salute. Dai dati diffusi è emerso che la Calabria nel 2024 ha ottenuto un valore inferiore ai sessanta punti per l’area distrettuale (52 punti), e superiore per le aree della prevenzione (66 punti) e ospedaliera (77 punti).

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I dati sulle macro-aree della prevenzione e degli ospedali

In particolare viene evidenziato come la crescita della macro area della prevenzione si è verificata in quasi tutte le Regioni italiane, uniche eccezioni Marche, Campania e Calabria. Nella macro area ospedaliera, i punteggi di garanzia sono raggiunti in tutte le Regioni.

Fonte: Ansa Calabria

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