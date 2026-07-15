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Calciomercato Reggina: per gli amaranto obiettivo puntato su due giovanissimi talenti

Dopo il lungo silenzio, iniziano a venire fuori le prime indiscrezioni sul mercato

15 Luglio 2026 - 15:50 | Redazione

Granillo

Accanto ai grandi nomi, si cercherà di affiancare anche quegli Under in grado di fare la differenza in un campionato duro e difficile come quello di serie D. Già detto del giovane esterno De Mori, lo scorso anno al Fasano, su seried24 troviamo altri due calciatori verso i quali la Reggina avrebbe posto la sua attenzione: “Gli amaranto avrebbero mostrato interesse nei confronti di Andrea Palmieri, giovane esterno classe 2008 che ha trascorso l’ultima stagione con la formazione Primavera del Lecce. In porta la Reggina pensa a Mirko Castagnini, talento classe 2007 di proprietà dell’Hellas Verona“.

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