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Calciomercato Reggina: amaranto in chiusura per un Under ex Fasano

Calciatore duttile, lo scorso anno autore di tre reti con la squadra pugliese

15 Luglio 2026 - 09:40 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

Primi voci su movimenti possibili in entrata in casa Reggina. Dopo i grandi nomi, tutti ancora da confermare (Rotulo, Alma, Volpicelli, Michele Guida), secondo quanto riportato da seried24, la società amaranto sarebbe vicino ad un terzino destro classe 2007, quindi Under, ma già con esperienze nel campionato dilettanti: “La Reggina è al lavoro per programmare la prossima stagione di Serie D. Il club sarebbe in chiusura per l’acquisto di Edoardo De Mori, terzino destro classe 2007 ex Novara, Bari e Fasano. Un calciatore che può offrire tanta duttilità visto che all’occorrenza può giocare anche al centro della difesa oppure come esterno alto di centrocampo“.

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