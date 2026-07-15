Corriere dello Sport: slitta la firma di Marchionni. Fissata la nuova data

L’indiscrezione era arrivata anche a noi rispetto alla data di martedi 14 luglio per la firma sul contratto di Marco Marchionni, individuato come il nuovo allenatore della Reggina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tutto invece è stato rinviato: “Slitta a venerdì prossimo la firma del nuovo allenatore. Marco Marchionni, 45 anni, ultime due stagioni al Ravenna, ha definito tutti gli aspetti contrattuali. Raggiunto l’accordo, il prossimo tecnico della Reggina, di rientro dall’estero, firmerà il contratto e sarà in città a fine settimana o al massimo lunedì prossimo.

Marchionni dovrebbe essere in sede con Romairone per verificare la ricettività del Sant’Agata. Il centro sportivo, sede degli allenamenti della squadra, è interessato a lavri straordinari al pari del Granillo. Indicazioni e sollecitazioni del sindaco Cannizzaro hanno prodotto un significativo impegno delle ditte interessate che con tecnici ed operai stanno lavorando anche nei giorni festivi per ripristinare la sicurezza complessiva ed i terreni di gioco dei due impianti.

LOTITO. Slitta ancora l’arrivo di Claudio Lotito. Il neo patron amaranto sarebbe in procinto di volare negli Stati Uniti per assistere alla finale dei Mondiali. Sarà di rientro ad inizio settimana e nei giorni successivi dovrebbe esserci la prima presa di contatto con l’ambiente amaranto. Visita particolarmente attesa perché Lotito, presente anche il sindaco Cannizzaro, svelerà il progetto sportivo e le ambizioni della Reggina“.