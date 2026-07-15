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Depurazione a Reggio, conferenza stampa del sindaco Cannizzaro

Alla conferenza prenderanno parte il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ed il riuso delle acque reflue, on. Fabio Fatuzzo, ed il Sub Commissario per la Depurazione, dott. Antonino Daffinà

15 Luglio 2026 - 10:04 | Comunicato Stampa

depuratori

Domani, giovedì 16 luglio, alle ore 15:30, presso Palazzo San Giorgio, il Sindaco di
Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, terrà una conferenza stampa sul tema
della depurazione, alla quale prenderanno parte il Commissario Straordinario Unico
per la Depurazione ed il riuso delle acque reflue, on. Fabio Fatuzzo, ed il Sub
Commissario per la Depurazione, dott. Antonino Daffinà.

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