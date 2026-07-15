Calciomercato: mister Trocini chiama alla Virtus Francavilla un ex Reggina

Bruno Trocini è tornato in panchina dopo l’ultima e amara esperienza alla guida della Reggina. Il tecnico calabrese ha scelto di ripartire dalla Virtus Francavilla, società che conosce bene e con la quale aveva già lavorato dal novembre del 2018 al marzo del 2021.

L’ultima stagione in amaranto si era chiusa nel peggiore dei modi. La Reggina, nonostante un organico considerato da molti di altissimo livello per la categoria, aveva iniziato il campionato con risultati molto deludenti. Appena otto punti e due vittorie nelle prime otto giornate, un rendimento che aveva portato all’inevitabile esonero dell’allenatore.

Il cambio in panchina non è comunque bastato alla squadra amaranto per conquistare la promozione. La Reggina sarà quindi costretta a ripartire dalla Serie D per il quarto anno consecutivo.

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Trocini vuole Domenico Mungo

Trocini è adesso al lavoro per costruire la nuova Virtus Francavilla. Tra le prime richieste avanzate alla società ci sarebbe quella di Domenico Mungo, centrocampista che l’allenatore conosce bene per averlo allenato a Reggio Calabria.

Mungo ha disputato due stagioni con la maglia amaranto, intervallate dall’esperienza alla Puteolana. Un calciatore duttile e di qualità, capace di ricoprire diversi ruoli nella zona centrale del campo.

L’interesse della Virtus Francavilla si è trasformato in una trattativa concreta. Trocini e Mungo, dopo l’esperienza vissuta insieme alla Reggina, molto probabilmente si ritroveranno nuovamente in biancazzurro.