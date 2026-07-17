Calcio: il Siracusa dopo l’ok per l’iscrizione, annuncia il nuovo allenatore
Si tratta di un ritorno sulla panchina degli aretusei
17 Luglio 2026 - 15:50 | Redazione
Pericolo scampato, il Siracusa sarà regolarmente ai nastri di partenza nel prossimo campionato di serie D. Ambizioni probabilmente ridimensionate, ma comunque compagine che va presa in considerazione in quella che sarà la lotta nella parte alta della classifica.
I due comunicati
“Siracusa Calcio 1924 comunica di aver ricevuto in data odierna da parte della Co.Vi.So.D. parere favorevole in merito alla domanda di iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2026/27”.
Il ritorno del tecnico Cacciola
“Siracusa Calcio 1924 comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Gaspare Cacciola. Mister Cacciola torna in azzurro dopo la promozione in Serie D nella stagione 2022/23 e i record in panchina nell’annata successiva”.
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