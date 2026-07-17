Comune di Reggio, si apre la partita delle commissioni: Marino (PD) per Controllo e Garanzia, Cardia e De Blasio tra i nomi del Cdx

Dopo l’affascinante ed inedito esordio presso l’Arena Ciccio Franco, Palazzo San Giorgio torna al centro dell’attività politica e amministrativa del comune di Reggio Calabria.

Due giorni fa la riunione della Giunta comunale, durante la quale, su proposta dell’assessore ai Tributi Demetrio Marino, è stata approvata la proroga del termine per la presentazione dell’istanza preliminare relativa alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi. La scadenza è stata spostata dal 15 al 31 luglio 2026. I contribuenti avranno quindi più tempo per conoscere l’ammontare delle proprie pendenze e valutare l’eventuale adesione alla procedura agevolata.

Il provvedimento accoglie la richiesta avanzata da Uppi, Federproprietà e Camera degli Avvocati Tributaristi. Restano invece confermati tutti gli altri termini previsti dal regolamento comunale.

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Durante la riunione di giunta, che era stata anticipata da una visita istituzionale in Prefettura con S.E. prefetto Clara vaccaro, il sindaco Cannizzaro il dialogo con gli assessori sui vari dossier da affrontare.

Agosto (mese che solitamente prevede un rallentamento della macchina amministrativa) è alle porte ma non si può perdere tempo: la nomina della giunta e il primo consiglio comunali arrivati ad inizio luglio impongono un cronoprogramma serrato.

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Lunedì 20 luglio, alle 9:30, sarà invece il momento del Consiglio comunale. Dopo la seduta inaugurale all’aperto, nell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, la massima assemblea cittadina tornerà per la prima volta con la nuova legislatura nell’Aula “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

Sei i punti inseriti all’ordine del giorno. Tra i più rilevanti, la proroga sino al 31 dicembre dell’affidamento alla società in house Castore dei servizi di global service del Comune. Un passaggio che riguarda l’organizzazione e la gestione di diversi servizi comunali, con l’attuale contratto che scadrá nei prossimi giorni e dunque richiede di essere affrontato con urgenza dal consiglio comunale.

Attenzione anche alle Commissioni consiliari permanenti. L’Aula dovrà approvare alcune modifiche al regolamento, procedere alla loro istituzione e definire i nuovi assetti, compresa la scelta dei presidenti. Possibile che le commissioni rimangano 9, ma con alcune modifiche rispetto alle materie e i settori che si dovranno affrontare all’interno delle singole commissioni.

Rispetto al ‘toto nomi’ sulle varie presidenze di commissione, secondo quanto raccolto la commissione controllo e garanzia (l’unica ad appannaggio della minoranza) dovrebbe andare al consigliere del Pd Giuseppe Marino, che raccoglierebbe dunque il testimone da Massimo Ripepi.

Per le presidenze della commissione da affidare invece alla maggioranza, circolano invece i nomi dei consiglieri Gianluca Califano (eletto con Azione) Daniela De Blasio (Fdi) e Mario Cardia (eletto con Noi Moderati).

Anche il partito di Forza Italia e la lista Cannizzaro Sindaco salvo sorprese esprimeranno un presidente di commissione ma come accaduto con i candidati presidente delle circoscrizioni e con i nomi da inserire nella giunta comunale, vige l’ormai notorio “Cannizzaro style“. Filtra poco o nulla sui nomi che il primo cittadino selezionerà per guidare alcune commissioni.

Lunedì dentro l’aula Battaglia arriverà la risposta e c’è curiosità per capire quanto è se sarà alta l’asticella della tensione per il primo consiglio comunale o se invece sarà un esordio soft. Gli unici momenti di frizione negli ultimi giorni hanno visto il consigliere di opposizione Carmelo Romeo e l’ex consigliere comunale Giovanni Latella punzecchiare Cannizzaro rispetto al concerto di Ultimo e la riqualificazione del Granillo. Ieri la dura replica del sindaco Cannizzaro, il quale ha parlato di “servi sciocchi” e della volontà della sua amministrazione di non prestare fianco , disperdendo tempo ed energie, in polemiche sterili.