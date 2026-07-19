Calciomercato Reggina: un attaccante ormai vicinissimo, un altro al momento è stato blindato

La Reggina continua a lavorare per costruire un reparto offensivo di grande peso. Tra i nomi finiti sul taccuino della società amaranto c’è anche Mateus Da Silva Castro, attaccante del Barletta e protagonista della promozione dei pugliesi in Serie C. Al momento si registra una proposta fatta, ma l’operazione appare particolarmente complicata. Il Barletta, infatti, ha diffuso un comunicato per dichiarare ufficialmente incedibile il calciatore, legato al club biancorosso da un contratto fino al 2028.

“La SS Barletta 1922 ribadisce con fermezza che Mateus Da Silva resterà un tesserato biancorosso ed è considerato incedibile dalla proprietà e dalla dirigenza. Il legame tra club e calciatore, consolidato da un contratto che lega le parti fino al 2028, testimonia la coesione e l’unità d’intenti in vista della stagione 2026/2027 in Serie C. Mateus rappresenta un punto di riferimento della squadra, come dimostrato dai risultati raggiunti nello scorso campionato. Pertanto, nessuna delle proposte pervenute verrà presa in considerazione dalla SS Barletta 1922“.

Una chiusura netta, almeno nelle intenzioni. Resta da capire se la posizione del club pugliese sia definitiva o se possa rientrare nelle classiche strategie di mercato.

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Michele Guida sempre più vicino

Se la pista Da Silva rimane in salita, appare invece decisamente più vicina alla chiusura quella che porta a Michele Guida. L’attaccante è stato tra i principali protagonisti della vittoria del campionato del Savoia. Il suo arrivo ha cambiato il rendimento della formazione campana, grazie a gol, assist e prestazioni decisive.

Un elemento importante è rappresentato dal rapporto con Marco Marchionni, che lo conosce molto bene per averlo allenato al Ravenna. Anche in quell’esperienza Guida riuscì a disputare un campionato di livello. La Reggina continua quindi a lavorare su più fronti. L’obiettivo è consegnare a Marchionni una linea offensiva molto forte, esperta e capace di fare la differenza nella corsa alla promozione.