Reggio, la proposta di Strati: ‘Verde urbano come infrastruttura per contrastare il caldo’

"Possiamo già annunciarlo, la prima domenica di ottobre faremo una grande manifestazione per sensibilizzare tutti noi che vogliamo più verde" così il presidente di Incontriamoci Sempre ODV

Lo studio di tanti scienziati dimostra che il verde urbano è in grado di abbassare significativamente le temperature dell’aria. Anche la nostra città in questi giorni è attanagliata nella morsa del caldo viste le temperature tropicali, con punte anche di 45 gradi.

Le scorse settimane, proprio per sensibilizzare i cittadini Reggini, ci siamo recati con il Presidente del Cai Aspromonte Gianni Posillipo ed una troupe televisiva alla Collina di Pentimele, per l’occasione l’abbiamo battezzata “L’aspromonte in città“.

La Collina di Pentimele come ombrellone della frescura

Ebbene sì, questa collina può rappresentare l’ombrellone della frescura dei cittadini, ad un passo dal centro urbano, facilmente raggiungibile dalla strada in via di completamento e dai vari sentieri che in futuro possono rappresentare uno svago come sport e soprattutto importante a livello di salute fisica e mentale.

La collina nei vari versanti è estesa per molti ettari, nell’immediato almeno trentamila alberi impiantati potrebbero rappresentare un buon viatico dal punto di vista climatico per il nostro territorio.

Più alberi e piccole foreste urbane

Poi bisogna potenziare gli spazi cittadini con la messa a dimora di alberi, molti e molti alberi per creare delle piccole foreste urbane. Vista la grande cementificazione che è sotto gli occhi di tutti, non vanno trascurate le località marine, le pinete a ridosso del mare, come in alcune località della locride, possono rappresentare un modello di sviluppo di una città che ha pochissimo verde.

Un esempio che hanno riportato in questi giorni alcune agenzie, è la città di Madrid, che combatte il caldo con una gigantesca foresta urbana: la capitale spagnola ha superato 1,5 milioni di alberi.

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La manifestazione alla Collina di Pentimele

Possiamo già annunciarlo, la prima domenica di ottobre faremo una grande manifestazione per sensibilizzare tutti noi che vogliamo più verde – svolgeremo la camminata alla collina di Pentimele, già hanno dato l’adesione molte associazioni cittadine.