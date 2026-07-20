Elezioni Metropolitane a Reggio, i NOMI di tutti gli eletti: il centrodestra fa il pieno
La coalizione di centrodestra (forte delle 3 liste presentate e del consenso maggiore) elegge 10 consiglieri metropolitani, al centrosinistra vanno invece 4 seggi
20 Luglio 2026 - 08:03 | Redazione
Elezioni metropolitane, il centrodestra si impone nettamente. Tutto come previsto, la coalizione di centrodestra (forte delle 3 liste presentate e del consenso maggiore) elegge 10 consiglieri metropolitani, al centrosinistra vanno invece 4 seggi.
Tra gli eletti del cdx, i sindaci Malara (Santo Stefano), Verduci (Motta S.G.), Vizzari (San Roberto) e Zavettieri (Roghudi), non riesce ad entrare a Palazzo Alvaro invece la consigliera comunale Maria Luisa Curatola.
Nel centrosinistra, rieletti gli uscenti Carmelo Versace e Domenico Mantegna, nulla da fare invece per la sindaca di Villa San Giovanni Giusi Caminiti.
Gli eletti del CentroDestra:
Brizzi Pasquale
Caruso Marco
Luccisano Chiara
Maio Domenico
Malara Francesco
Riganò Fiorentino
Scarfò Gianpietro
Verduci Giovanni
Vizzari Roberto
Zavettieri Pierpaolo
Gli eletti della lista Progressisti:
Luciano Vittoria
Mantegna Domenico
Repaci Alessandro
Versace Carmelo
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