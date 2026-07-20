Reggina: Lotito sull’organigramma e il ritiro precampionato

Claudio Lotito sull’organigramma societario: “Sarebbe illogico pensare che il solo Lotito possa gestire tutto. Ho creato intanto una organizzazione salvaguardando il territorio e quindi le persone che hanno fin qui lavorato. Alcune situazioni possono essere gestite anche da lontano, quindi le scelte strategiche. Io non farò il presidente della società non è prevista questa figura, non voglio creare confusione. C’è un amministratore unico con tutti i poteri, firma ma ovviamente con i miei soldi e quindi dovrà darmene conto. Io sono il patron, la proprietà vera è di mio figlio, con la Reghium, ma in questo momento sta seguendo altro. Questo per dirvi che il coinvolgimento è familiare, perchè la Reggina è una famiglia.

L’amichevole con la Lazio? E’ una situazione non ancora approcciata, ma vedremo. Sicuramente si faranno delle sinergie in termini sportivi, pur essendo due mondi separati a livello di risorse. Con i miei soldi faccio quello che voglio e in questo momento ho deciso di investirli nella Reggina”.