Reggina: il patron Lotito sul calciomercato, il Ds e l’allenatore

Nel corso della lunga conferenza stampa svoltasi all’Oreste Granillo, il patron Claudio Lotito ha parlato anche di mercato, allenatore e Ds: “Il Ds che si occuperà della composizione della squadra è Giancarlo Romairone che adesso è qui. L’allenatore Marchionni? Scripta manent verba volant. Io lo annuncio quando c’è nero su bianco, questo non significa che ci sono criticità, ma conosco il mondo del calcio. Ci ho parlato, lo abbiamo già individuato e la squadra la stiamo costruendo insieme a lui.

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C’è una rosa di calciatori scelta verso la quale abbiamo scandagliato il direttore sul territorio nazionale. Spero che dicano di si, devo dire che ho trovato una grande disponibilità, sia perchè la Reggina è rappresentata dal sottoscritto, ma anche per il valore di una piazza passionale, con un pubblico eccezionale, ha una storia e quindi tutti intendiamo rispolverare questa storia per tornare a essere protagonisti”