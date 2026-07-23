Calciomercato: Kragl torna al Messina? La Nissa risponde con il rinnovo. Il comunicato

Si era parlato di un possibile ritorno di Oliver Kragl al Messina, compagine quest’ultima retrocessa in Eccellenza, ma con il chiaro obiettivo di tornare immediatamente in serie D. Probabilmente una richiesta arrivata dal tecnico Alfio Torrisi che ha avuto il calciatore in quella straordinaria cavalcata con il Trapani. L’indicrezione è durata pochissimo perchè da qualche ora sul sito ufficiale della Nissa è apparsa la nota con la quale viene comunicata la prosecuzione del rapporto tra le parti.

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Il comunicato

“La NISSA F.C. è lieta di annunciare la riconferma di Oliver Kragl, che indosserà ancora per un’altra stagione la maglia biancoscudata. Un calciatore dal curriculum di altissimo livello, che continuerà a mettere la propria esperienza, la propria qualità e la propria leadership al servizio della squadra di mister Francesco Di Gaetano e del progetto sportivo della Nissa. Tra i traguardi più prestigiosi spicca la promozione in Serie A conquistata con il Benevento, a cui si aggiungono la vittoria del campionato e della Coppa Italia di Serie D con il Trapani.

Giocatore duttile e di grande esperienza, Kragl è riconosciuto per il suo potente mancino, le conclusioni dalla distanza e l’efficacia sui calci piazzati, qualità che nel corso degli anni è anche la scorsa stagione con la maglia biancoscudata, lo hanno reso un punto di riferimento in ogni squadra in cui ha militato. La sua permanenza rappresenta un’importante conferma nel percorso di crescita della Nissa, che potrà continuare a contare sul contributo di un calciatore di grande spessore tecnico e umano”.