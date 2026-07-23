Calciomercato: Laaribi sarà ancora un calciatore della Reggina
Si punterà ancora sul forte centrocampista. Lui legatissimo ai colori amaranto
23 Luglio 2026 - 10:20 | Redazione
“Tra i profili da seguire c’è anche quello di Momo Laaribi. Il contratto del centrocampista è scaduto lo scorso 30 giugno, ma il calciatore potrebbe rientrare nel progetto tecnico della Reggina anche per la prossima stagione. Al momento resta una possibilità, non una certezza“.
Scrivevamo così lo scorso 3 luglio, anticipando la possibile conferma del centrocampista anche per la stagione 2026-2027. Una trattativa agevolata dalla conoscenza tra Laaribi e il nuovo tecnico Marco Marchionni, ma soprattutto dalla ferma volontà del calciatore di continuare a indossare la maglia amaranto.
L’accordo per il rinnovo è ormai definito. Manca ancora l’annuncio ufficiale della società, ma Laaribi può essere considerato a tutti gli effetti un calciatore della Reggina anche per la prossima stagione.
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